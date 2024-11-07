https://ria.ru/20241107/arktika-1982497030.html

Эксперты обсудили развитие российской Арктики и Северного морского пути

Эксперты обсудили развитие российской Арктики и Северного морского пути - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперты обсудили развитие российской Арктики и Северного морского пути

Участники Международного симпозиума "Создавая будущее" обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, роль... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:32

2024-11-07T19:32

2024-11-07T19:32

арктика

россия

дальний восток

алексей чекунков

владимир путин

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Участники Международного симпозиума "Создавая будущее" обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, роль атомного ледокольного флота в развитии СМП, развитие городов в экстремальных условиях Крайнего Севера, а также основные направления заполярного туризма, сообщает пресс-служба Национального центра "Россия".Обсуждение прошло в рамках сессии "Новое освоение Арктики", объединившей российских и зарубежных экспертов по развитию арктических территорий и Северного морского пути (СМП) из органов власти, бизнеса и научного сообщества.Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что огромную роль в развитии Арктики играет человеческий подвиг и многолетние усилия людей, которые в суперсложных условиях создают здесь основу экономики. По его словам, на Крайнем Севере во главе угла всегда стоят люди. Также он подчеркнул, что Россия всегда была первой в развитии северных технологий. Уже сегодня в Арктической зоне реализуются инвестиционные проекты стоимостью более 30 триллионов рублейМинистр рассказал о ходе реализации Единого плана развития Северного морского пути. Общий объем инвестиций в инфраструктурные и иные проекты до 2035 года составит 1,8 триллиона рублей, из которых 760 миллиардов – это бюджетные инвестиции. Запланировано строительство 10 ледоколов, 116 сверхновых судов грузового флота ледового класса, железнодорожная и аварийно-спасательная инфраструктура, 14 морских портов и терминалов, расширение спутниковой группировки.Также на сессии отметили важную роль крупного бизнеса в развитии арктических территорий, говорится в сообщенииМеждународный симпозиум "Создавая будущее" проходил с 4 по 6 ноября. Участниками мероприятия стали ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 101 страны, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции. В программе были запланированы более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций.Международный симпозиум "Создавая будущее" — первое мероприятие Национального центра "Россия", который был создан 1 июля 2024 года по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина. Центр призван сохранять наследие Международной выставки-форума "Россия" и демонстрировать достижения страны и ее граждан. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

https://ria.ru/20241106/murmansk-1982265617.html

арктика

россия

дальний восток

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арктика, россия, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин