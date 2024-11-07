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Свидетель по делу об импичменте Трампа победил на выборах в конгресс - РИА Новости, 07.11.2024
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16:53 07.11.2024 (обновлено: 17:15 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/amerika-1982458413.html
Свидетель по делу об импичменте Трампа победил на выборах в конгресс
Свидетель по делу об импичменте Трампа победил на выборах в конгресс - РИА Новости, 07.11.2024
Свидетель по делу об импичменте Трампа победил на выборах в конгресс
Уроженец Украины Евгений Виндман, свидетельствовавший по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, одерживает победу на выборах в палату... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:53
2024-11-07T17:15
в мире
сша
украина
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уроженец Украины Евгений Виндман, свидетельствовавший по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, одерживает победу на выборах в палату представителей в одном из округов штата Вирджиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Палата представителей конгресса США, где большинство было у демократов, в декабре 2019 года вынесла импичмент Трампу. Но сенат США, где большинство было у республиканцев, оправдал президента по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считали, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Евгений и его брат Александр тогда были свидетелями по этому делу. "Демократ Евгений Виндман одержал победу в наиболее ожесточенной схватке (за места в - ред.) конгрессе в Вирджинии... В седьмом округе штата Вирджиния Виндман победил республиканца Деррика Андерсона с небольшим перевесом голосов", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, республиканец пока не признал свое поражение, его предвыборный штаб призывает дождаться подсчета всех голосов в округе. В палате представителей конгресса США однопартийцы победившего на президентских выборах Трампа получают 207 из 435 мест, в то время как демократы - 186. Трамп, занимавший пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл президентские выборы и стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Свидетель по делу об импичменте Трампа победил на выборах в конгресс

AP: свидетель по делу об импичменте Трампа Виндман выиграл выборы в Вирджинии

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill ClarkЕвгений Виндман произносит победную речь на вечеринке в честь выборов во Фредериксбурге, штат Вирджиния
Евгений Виндман произносит победную речь на вечеринке в честь выборов во Фредериксбурге, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill Clark
Евгений Виндман произносит победную речь на вечеринке в честь выборов во Фредериксбурге, штат Вирджиния
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уроженец Украины Евгений Виндман, свидетельствовавший по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, одерживает победу на выборах в палату представителей в одном из округов штата Вирджиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Палата представителей конгресса США, где большинство было у демократов, в декабре 2019 года вынесла импичмент Трампу. Но сенат США, где большинство было у республиканцев, оправдал президента по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считали, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Евгений и его брат Александр тогда были свидетелями по этому делу.
"Демократ Евгений Виндман одержал победу в наиболее ожесточенной схватке (за места в - ред.) конгрессе в Вирджинии... В седьмом округе штата Вирджиния Виндман победил республиканца Деррика Андерсона с небольшим перевесом голосов", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, республиканец пока не признал свое поражение, его предвыборный штаб призывает дождаться подсчета всех голосов в округе.
В палате представителей конгресса США однопартийцы победившего на президентских выборах Трампа получают 207 из 435 мест, в то время как демократы - 186.
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Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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