https://ria.ru/20241107/amerika-1982458413.html

Свидетель по делу об импичменте Трампа победил на выборах в конгресс

Свидетель по делу об импичменте Трампа победил на выборах в конгресс - РИА Новости, 07.11.2024

Свидетель по делу об импичменте Трампа победил на выборах в конгресс

Уроженец Украины Евгений Виндман, свидетельствовавший по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, одерживает победу на выборах в палату... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:53

2024-11-07T16:53

2024-11-07T17:15

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украина

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уроженец Украины Евгений Виндман, свидетельствовавший по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, одерживает победу на выборах в палату представителей в одном из округов штата Вирджиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Палата представителей конгресса США, где большинство было у демократов, в декабре 2019 года вынесла импичмент Трампу. Но сенат США, где большинство было у республиканцев, оправдал президента по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считали, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Евгений и его брат Александр тогда были свидетелями по этому делу. "Демократ Евгений Виндман одержал победу в наиболее ожесточенной схватке (за места в - ред.) конгрессе в Вирджинии... В седьмом округе штата Вирджиния Виндман победил республиканца Деррика Андерсона с небольшим перевесом голосов", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, республиканец пока не признал свое поражение, его предвыборный штаб призывает дождаться подсчета всех голосов в округе. В палате представителей конгресса США однопартийцы победившего на президентских выборах Трампа получают 207 из 435 мест, в то время как демократы - 186. Трамп, занимавший пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл президентские выборы и стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024