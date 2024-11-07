Рейтинг@Mail.ru
Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
09:31 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/altay-1982356550.html
Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение"
Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" - РИА Новости, 07.11.2024
Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству в Новосибирске, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:31
2024-11-07T09:31
алтайский край
алтайский край
новосибирск
россия
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_55962ec399a512913ce79abcf5b2e939.jpg
БАРНАУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В рамках VII Новосибирского агропродовольственного форума состоялось заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству. Мероприятие провел Виктор Томенко. В заседании приняли участие губернаторы сибирских регионов, представители федерального правительства, в том числе заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Титов", - говорится в сообщении. На мероприятии отметили, что на конец октября регионы Сибири намолотили 16,3 миллиона тонн зерна. Это на 1,8 миллиона тонн больше, чем в 2023 году. Такого показателя удалось добиться даже несмотря на то, что в шести регионах вводился режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий. По сообщению пресс-службы правительства Алтайского края, президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны амбициозные задачи: увеличить объемы производства к 2030 году не меньше, чем на четверть, а объемы экспорта — минимум в полтора раза. "Для этого у нас есть все необходимое. Это профессионалы своего дела, работающие на земле, региональные и федеральные меры поддержки, которые позволяют обновлять технику и развивать сельские территории, чтобы там было комфортно жить и работать. Вместе с коллегами из других регионов и с представителями федеральных органов власти продолжаем работу над тем, чтобы наиболее эффективно применять существующие инструменты и меры поддержки, а в случае необходимости — корректировать их под нужды сегодняшнего дня", – написал Томенко в своем Telegram-канале по итогам мероприятия.
алтайский край
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_dd148f37749cc08c0998225ad4b7a6a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, новосибирск, россия, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Новосибирск, Россия, Виктор Томенко

Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение"

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"В рамках VII Новосибирского агропродовольственного форума состоялось заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству. Мероприятие провел Виктор Томенко. В заседании приняли участие губернаторы сибирских регионов, представители федерального правительства, в том числе заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Титов", - говорится в сообщении.
На мероприятии отметили, что на конец октября регионы Сибири намолотили 16,3 миллиона тонн зерна. Это на 1,8 миллиона тонн больше, чем в 2023 году. Такого показателя удалось добиться даже несмотря на то, что в шести регионах вводился режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.
По сообщению пресс-службы правительства Алтайского края, президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны амбициозные задачи: увеличить объемы производства к 2030 году не меньше, чем на четверть, а объемы экспорта — минимум в полтора раза.
"Для этого у нас есть все необходимое. Это профессионалы своего дела, работающие на земле, региональные и федеральные меры поддержки, которые позволяют обновлять технику и развивать сельские территории, чтобы там было комфортно жить и работать. Вместе с коллегами из других регионов и с представителями федеральных органов власти продолжаем работу над тем, чтобы наиболее эффективно применять существующие инструменты и меры поддержки, а в случае необходимости — корректировать их под нужды сегодняшнего дня", – написал Томенко в своем Telegram-канале по итогам мероприятия.
 
Алтайский крайАлтайский крайНовосибирскРоссияВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала