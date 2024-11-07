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Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение"

Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" - РИА Новости, 07.11.2024

Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству в Новосибирске, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:31

2024-11-07T09:31

2024-11-07T09:31

алтайский край

алтайский край

новосибирск

россия

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В рамках VII Новосибирского агропродовольственного форума состоялось заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение" по сельскому хозяйству. Мероприятие провел Виктор Томенко. В заседании приняли участие губернаторы сибирских регионов, представители федерального правительства, в том числе заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Титов", - говорится в сообщении. На мероприятии отметили, что на конец октября регионы Сибири намолотили 16,3 миллиона тонн зерна. Это на 1,8 миллиона тонн больше, чем в 2023 году. Такого показателя удалось добиться даже несмотря на то, что в шести регионах вводился режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий. По сообщению пресс-службы правительства Алтайского края, президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны амбициозные задачи: увеличить объемы производства к 2030 году не меньше, чем на четверть, а объемы экспорта — минимум в полтора раза. "Для этого у нас есть все необходимое. Это профессионалы своего дела, работающие на земле, региональные и федеральные меры поддержки, которые позволяют обновлять технику и развивать сельские территории, чтобы там было комфортно жить и работать. Вместе с коллегами из других регионов и с представителями федеральных органов власти продолжаем работу над тем, чтобы наиболее эффективно применять существующие инструменты и меры поддержки, а в случае необходимости — корректировать их под нужды сегодняшнего дня", – написал Томенко в своем Telegram-канале по итогам мероприятия.

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Ольга Фомченкова

алтайский край, новосибирск, россия, виктор томенко