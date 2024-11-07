Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 07.11.2024 (обновлено: 06:59 08.11.2024)
https://ria.ru/20241107/afroinvest-1982577003.html
Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки
Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки - РИА Новости, 08.11.2024
Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки
Россия готова вложить в экономику стран Африки сотни миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, приведя в пример строящуюся атомную электростанцию... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-07T22:54
2024-11-08T06:59
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
россия
африка
великий новгород
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982508921_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_8276bbb6b08aa9a663bab1c214f7cfe6.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия готова вложить в экономику стран Африки сотни миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, приведя в пример строящуюся атомную электростанцию в Египте, где инвестиции дошли до 20 миллиардов долларов. "Речь идет о возможности вложений сотен миллионов долларов. Я без преувеличения говорю. Мы сейчас в Египте строим атомную электростанцию. Мы инвестируем туда почти 20 миллиардов долларов... И в других странах, в других областях мы готовы так же работать", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что Африка быстро развивается, африканцы чувствуют, что у них есть ресурсы и возможности, а если просят, то только об одном — наладить естественное взаимовыгодное сотрудничество, к которому Россия также стремится. Однако он отметил, что все же трудно работать в сфере экономики, если не созданы условия для обеспечения безопасности. Так, например, по его словам, в сахаро-сахельской зоне до сих пор людей терзают различные террористические группировки, в другой стране внутриполитическая нестабильность. Путин добавил, что Россия старается им помочь в рамках международного права. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://ria.ru/20241014/afrika-1978022535.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982552383.html
россия
африка
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982508921_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_ae705fc5a7936eb5781aa8b9522c56ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, россия, африка, великий новгород, инвестиции
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Россия, Африка, Великий Новгород, Инвестиции
Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки

Путин напомнил о многомиллионных текущих проектах России в странах Африки

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия готова вложить в экономику стран Африки сотни миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, приведя в пример строящуюся атомную электростанцию в Египте, где инвестиции дошли до 20 миллиардов долларов.
"Речь идет о возможности вложений сотен миллионов долларов. Я без преувеличения говорю. Мы сейчас в Египте строим атомную электростанцию. Мы инвестируем туда почти 20 миллиардов долларов... И в других странах, в других областях мы готовы так же работать", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выставка Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Ключевые вопросы сотрудничества РФ и Африки обсудили на "Сделано в России"
14 октября, 19:10
Глава государства подчеркнул, что Африка быстро развивается, африканцы чувствуют, что у них есть ресурсы и возможности, а если просят, то только об одном — наладить естественное взаимовыгодное сотрудничество, к которому Россия также стремится.
Однако он отметил, что все же трудно работать в сфере экономики, если не созданы условия для обеспечения безопасности. Так, например, по его словам, в сахаро-сахельской зоне до сих пор людей терзают различные террористические группировки, в другой стране внутриполитическая нестабильность. Путин добавил, что Россия старается им помочь в рамках международного права.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине
Вчера, 23:31
 
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир ПутинРоссияАфрикаВеликий НовгородИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала