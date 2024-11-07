https://ria.ru/20241107/afroinvest-1982577003.html

Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки

Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки - РИА Новости, 08.11.2024

Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки

Россия готова вложить в экономику стран Африки сотни миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, приведя в пример строящуюся атомную электростанцию... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-07T22:54

2024-11-07T22:54

2024-11-08T06:59

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

россия

африка

великий новгород

инвестиции

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия готова вложить в экономику стран Африки сотни миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, приведя в пример строящуюся атомную электростанцию в Египте, где инвестиции дошли до 20 миллиардов долларов. "Речь идет о возможности вложений сотен миллионов долларов. Я без преувеличения говорю. Мы сейчас в Египте строим атомную электростанцию. Мы инвестируем туда почти 20 миллиардов долларов... И в других странах, в других областях мы готовы так же работать", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что Африка быстро развивается, африканцы чувствуют, что у них есть ресурсы и возможности, а если просят, то только об одном — наладить естественное взаимовыгодное сотрудничество, к которому Россия также стремится. Однако он отметил, что все же трудно работать в сфере экономики, если не созданы условия для обеспечения безопасности. Так, например, по его словам, в сахаро-сахельской зоне до сих пор людей терзают различные террористические группировки, в другой стране внутриполитическая нестабильность. Путин добавил, что Россия старается им помочь в рамках международного права. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241014/afrika-1978022535.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982552383.html

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африка

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, россия, африка, великий новгород, инвестиции