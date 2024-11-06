https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982318443.html
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.11.2024
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский стоял у истоков политической системы современной России, народная память о нем никогда не померкнет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:20
2024-11-06T22:20
2024-11-06T22:20
россия
владимир жириновский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский стоял у истоков политической системы современной России, народная память о нем никогда не померкнет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Владимир Вольфович действительно этого заслуживает. Он помог встать на ноги тысячам людей, поддержал их в самую трудную минуту. Жириновский стоял у истоков политической системы современной России. Его знают и помнят в самых отдалённых уголках страны. Народная память о нашем ВВЖ (Владимире Жириновском - ред.) никогда не померкнет", - сказал Слуцкий. По словам лидера ЛДПР, памятные мероприятия в честь российского политика пройдут на таком уровне впервые. "ЛДПР – его наследие, партия укрепляется с каждым днём, с каждым новым партийцем. Мы помогаем людям, решаем самые непростые и нестандартные проблемы. Уверен, празднование 80-летия Владимира Вольфовича станет самым заметным событием 2026 года", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20241003/zhirinoaskiy-1976067771.html
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россия, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, госдума рф
Россия, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий
Слуцкий заявил, что Жириновский стоял у истоков политической системы в России
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский стоял у истоков политической системы современной России, народная память о нем никогда не померкнет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее президент России Владимир Путин
постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
"Владимир Вольфович действительно этого заслуживает. Он помог встать на ноги тысячам людей, поддержал их в самую трудную минуту. Жириновский стоял у истоков политической системы современной России. Его знают и помнят в самых отдалённых уголках страны. Народная память о нашем ВВЖ (Владимире Жириновском - ред.) никогда не померкнет", - сказал Слуцкий.
По словам лидера ЛДПР, памятные мероприятия в честь российского политика пройдут на таком уровне впервые.
"ЛДПР – его наследие, партия укрепляется с каждым днём, с каждым новым партийцем. Мы помогаем людям, решаем самые непростые и нестандартные проблемы. Уверен, празднование 80-летия Владимира Вольфовича станет самым заметным событием 2026 года", - отметил парламентарий.