https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982318443.html

Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий

Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.11.2024

Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский стоял у истоков политической системы современной России, народная память о нем никогда не померкнет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:20

2024-11-06T22:20

2024-11-06T22:20

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владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский стоял у истоков политической системы современной России, народная память о нем никогда не померкнет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Владимир Вольфович действительно этого заслуживает. Он помог встать на ноги тысячам людей, поддержал их в самую трудную минуту. Жириновский стоял у истоков политической системы современной России. Его знают и помнят в самых отдалённых уголках страны. Народная память о нашем ВВЖ (Владимире Жириновском - ред.) никогда не померкнет", - сказал Слуцкий. По словам лидера ЛДПР, памятные мероприятия в честь российского политика пройдут на таком уровне впервые. "ЛДПР – его наследие, партия укрепляется с каждым днём, с каждым новым партийцем. Мы помогаем людям, решаем самые непростые и нестандартные проблемы. Уверен, празднование 80-летия Владимира Вольфовича станет самым заметным событием 2026 года", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20241003/zhirinoaskiy-1976067771.html

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россия, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, госдума рф