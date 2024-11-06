Рейтинг@Mail.ru
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982318443.html
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.11.2024
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский стоял у истоков политической системы современной России, народная память о нем никогда не померкнет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:20
2024-11-06T22:20
россия
владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837976546_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_6d32f77ff2dac10f8cff9f2d226029e7.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский стоял у истоков политической системы современной России, народная память о нем никогда не померкнет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Владимир Вольфович действительно этого заслуживает. Он помог встать на ноги тысячам людей, поддержал их в самую трудную минуту. Жириновский стоял у истоков политической системы современной России. Его знают и помнят в самых отдалённых уголках страны. Народная память о нашем ВВЖ (Владимире Жириновском - ред.) никогда не померкнет", - сказал Слуцкий. По словам лидера ЛДПР, памятные мероприятия в честь российского политика пройдут на таком уровне впервые. "ЛДПР – его наследие, партия укрепляется с каждым днём, с каждым новым партийцем. Мы помогаем людям, решаем самые непростые и нестандартные проблемы. Уверен, празднование 80-летия Владимира Вольфовича станет самым заметным событием 2026 года", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20241003/zhirinoaskiy-1976067771.html
https://ria.ru/20240604/zhirinovskiy-1950375338.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837976546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e1cf91b6d37a362e76cd93af228a09f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, госдума рф
Россия, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ
Народная память о Жириновском никогда не померкнет, заявил Слуцкий

Слуцкий заявил, что Жириновский стоял у истоков политической системы в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на всероссийском слете ЛДПР, приуроченном ко Дню рождения партии
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на всероссийском слете ЛДПР, приуроченном ко Дню рождения партии - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на всероссийском слете ЛДПР, приуроченном ко Дню рождения партии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский стоял у истоков политической системы современной России, народная память о нем никогда не померкнет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского
3 октября, 03:24
"Владимир Вольфович действительно этого заслуживает. Он помог встать на ноги тысячам людей, поддержал их в самую трудную минуту. Жириновский стоял у истоков политической системы современной России. Его знают и помнят в самых отдалённых уголках страны. Народная память о нашем ВВЖ (Владимире Жириновском - ред.) никогда не померкнет", - сказал Слуцкий.
По словам лидера ЛДПР, памятные мероприятия в честь российского политика пройдут на таком уровне впервые.
"ЛДПР – его наследие, партия укрепляется с каждым днём, с каждым новым партийцем. Мы помогаем людям, решаем самые непростые и нестандартные проблемы. Уверен, празднование 80-летия Владимира Вольфовича станет самым заметным событием 2026 года", - отметил парламентарий.
Олег Эйдельштейн - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
4 июня, 13:04
 
РоссияВладимир ЖириновскийЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала