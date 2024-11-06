https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982321451.html

Захарова предложила Зеленскому подумать о полете на Марс

Захарова предложила Зеленскому подумать о полете на Марс - РИА Новости, 07.11.2024

Захарова предложила Зеленскому подумать о полете на Марс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала слова Владимира Зеленского о разговоре с Дональдом Трампом по поводу... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-06T22:58

2024-11-06T22:58

2024-11-07T00:10

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала слова Владимира Зеленского о разговоре с Дональдом Трампом по поводу "плана победы". Об этом она написала в своем Telegram-канале.Захарова в шутку поинтересовалась, не обсуждал ли Зеленский с предпринимателем Илоном Маском перспективу полета на Марс."Многие бы скинулись", – добавила она.Зеленский в поздравлении в социальной сети Х Дональду Трампу с победой на президентских выборах написал, что вспоминает встречу с политиком, на которой обсуждалось партнерство США и Украины и "план победы".Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982161974.html

https://ria.ru/20241105/ssha-1982016335.html

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