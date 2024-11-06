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Захарова предложила Зеленскому подумать о полете на Марс - РИА Новости, 07.11.2024
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22:58 06.11.2024 (обновлено: 00:10 07.11.2024)
https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982321451.html
Захарова предложила Зеленскому подумать о полете на Марс
Захарова предложила Зеленскому подумать о полете на Марс - РИА Новости, 07.11.2024
Захарова предложила Зеленскому подумать о полете на Марс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала слова Владимира Зеленского о разговоре с Дональдом Трампом по поводу... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-06T22:58
2024-11-07T00:10
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала слова Владимира Зеленского о разговоре с Дональдом Трампом по поводу "плана победы". Об этом она написала в своем Telegram-канале.Захарова в шутку поинтересовалась, не обсуждал ли Зеленский с предпринимателем Илоном Маском перспективу полета на Марс."Многие бы скинулись", – добавила она.Зеленский в поздравлении в социальной сети Х Дональду Трампу с победой на президентских выборах написал, что вспоминает встречу с политиком, на которой обсуждалось партнерство США и Украины и "план победы".Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982161974.html
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космос - риа наука, в мире, россия, украина, марс, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, нато
Космос - РИА Наука, В мире, Россия, Украина, Марс, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дональд Трамп, НАТО
Захарова предложила Зеленскому подумать о полете на Марс

Захарова предложила Зеленскому обсудить с Илоном Маском полет на Марс

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала слова Владимира Зеленского о разговоре с Дональдом Трампом по поводу "плана победы". Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова в шутку поинтересовалась, не обсуждал ли Зеленский с предпринимателем Илоном Маском перспективу полета на Марс.
"Многие бы скинулись", – добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа
Вчера, 11:53
Зеленский в поздравлении в социальной сети Х Дональду Трампу с победой на президентских выборах написал, что вспоминает встречу с политиком, на которой обсуждалось партнерство США и Украины и "план победы".
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы
5 ноября, 19:16
 
Космос - РИА НаукаВ миреРоссияУкраинаМарсВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДональд ТрампНАТО
 
 
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