https://ria.ru/20241106/zaklyuchennye-1982102300.html

Бут рассказал, как заключенные в США интересовались выборами в России

Бут рассказал, как заключенные в США интересовались выборами в России - РИА Новости, 06.11.2024

Бут рассказал, как заключенные в США интересовались выборами в России

Американские заключенные нередко интересовались выборами в России, сравнивая их с выборами в США, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:36

2024-11-06T07:36

2024-11-06T07:36

сша

россия

ульяновская область

виктор бут

дональд трамп

камала харрис

лдпр

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Американские заключенные нередко интересовались выборами в России, сравнивая их с выборами в США, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Американские заключенные нередко заводили со мной разговоры о выборах в США, чаще всего интересуясь тем, как в России проходят выборы в сравнении с американскими", - сказал он. "Вот, например, во время прошлых выборов, когда (республиканец Дональд – ред.) Трамп пытался переизбраться на второй срок, у меня было много разговоров с американцами о сложностях их архаичной системы непрямого голосования через выборщиков", - рассказал Бут. Он добавил, что американцы очень интересовались тем, есть ли в России голосование по почте. "Я рассказывал им о голосовании по мобильному приложению, и они очень удивлялись, спрашивали, что будет, если такое приложение атакуют хакеры. Я ответил, что, конечно, риски есть, но в сравнении с отсутствием в США вообще какой-либо системы прямого волеизъявления избирателей и центральной базы данных избирателей, это не такие большие риски", - сказал он. "Американцы очень удивлялись тому, что у нас есть единая база данных избирателей, основанная на данных из внутреннего паспорта россиянина. В США нет не только внутреннего паспорта, но и какого-либо другого удостоверения личности, кроме водительских прав, и не существует центральной базы данных избирателей", - добавил Бут. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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сша, россия, ульяновская область, виктор бут, дональд трамп, камала харрис, лдпр, выборы президента сша — 2024