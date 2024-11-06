Рейтинг@Mail.ru
Бут рассказал, как заключенные в США интересовались выборами в России - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/zaklyuchennye-1982102300.html
Бут рассказал, как заключенные в США интересовались выборами в России
Бут рассказал, как заключенные в США интересовались выборами в России - РИА Новости, 06.11.2024
Бут рассказал, как заключенные в США интересовались выборами в России
Американские заключенные нередко интересовались выборами в России, сравнивая их с выборами в США, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:36
2024-11-06T07:36
сша
россия
ульяновская область
виктор бут
дональд трамп
камала харрис
лдпр
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842300920_0:137:3216:1946_1920x0_80_0_0_09854a8d5ffa1b2965dc3cc9181dc360.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Американские заключенные нередко интересовались выборами в России, сравнивая их с выборами в США, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Американские заключенные нередко заводили со мной разговоры о выборах в США, чаще всего интересуясь тем, как в России проходят выборы в сравнении с американскими", - сказал он. "Вот, например, во время прошлых выборов, когда (республиканец Дональд – ред.) Трамп пытался переизбраться на второй срок, у меня было много разговоров с американцами о сложностях их архаичной системы непрямого голосования через выборщиков", - рассказал Бут. Он добавил, что американцы очень интересовались тем, есть ли в России голосование по почте. "Я рассказывал им о голосовании по мобильному приложению, и они очень удивлялись, спрашивали, что будет, если такое приложение атакуют хакеры. Я ответил, что, конечно, риски есть, но в сравнении с отсутствием в США вообще какой-либо системы прямого волеизъявления избирателей и центральной базы данных избирателей, это не такие большие риски", - сказал он. "Американцы очень удивлялись тому, что у нас есть единая база данных избирателей, основанная на данных из внутреннего паспорта россиянина. В США нет не только внутреннего паспорта, но и какого-либо другого удостоверения личности, кроме водительских прав, и не существует центральной базы данных избирателей", - добавил Бут. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842300920_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_e7a4f03290540dfc8ed2b288fd7ee6ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, ульяновская область, виктор бут, дональд трамп, камала харрис, лдпр, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Ульяновская область, Виктор Бут, Дональд Трамп, Камала Харрис, ЛДПР, Выборы президента США — 2024
Бут рассказал, как заключенные в США интересовались выборами в России

Виктор Бут: американские заключенные нередко интересовались выборами в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНовый член ЛДПР Виктор Бут на всероссийском слете, приуроченном ко Дню рождения партии, в Доме Союзов в Москве
Новый член ЛДПР Виктор Бут на всероссийском слете, приуроченном ко Дню рождения партии, в Доме Союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новый член ЛДПР Виктор Бут на всероссийском слете, приуроченном ко Дню рождения партии, в Доме Союзов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Американские заключенные нередко интересовались выборами в России, сравнивая их с выборами в США, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся на Родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
"Американские заключенные нередко заводили со мной разговоры о выборах в США, чаще всего интересуясь тем, как в России проходят выборы в сравнении с американскими", - сказал он.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
"Вот, например, во время прошлых выборов, когда (республиканец Дональд – ред.) Трамп пытался переизбраться на второй срок, у меня было много разговоров с американцами о сложностях их архаичной системы непрямого голосования через выборщиков", - рассказал Бут.
Он добавил, что американцы очень интересовались тем, есть ли в России голосование по почте.
"Я рассказывал им о голосовании по мобильному приложению, и они очень удивлялись, спрашивали, что будет, если такое приложение атакуют хакеры. Я ответил, что, конечно, риски есть, но в сравнении с отсутствием в США вообще какой-либо системы прямого волеизъявления избирателей и центральной базы данных избирателей, это не такие большие риски", - сказал он.
"Американцы очень удивлялись тому, что у нас есть единая база данных избирателей, основанная на данных из внутреннего паспорта россиянина. В США нет не только внутреннего паспорта, но и какого-либо другого удостоверения личности, кроме водительских прав, и не существует центральной базы данных избирателей", - добавил Бут.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
 
СШАРоссияУльяновская областьВиктор БутДональд ТрампКамала ХаррисЛДПРВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала