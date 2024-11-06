https://ria.ru/20241106/zakharova-1982110512.html

США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова

США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова - РИА Новости, 06.11.2024

США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова

США стоит решать свои собственные проблемы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:51

2024-11-06T08:51

2024-11-06T08:51

сша

аризона

висконсин

мария захарова

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США стоит решать свои собственные проблемы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. "После этого всего США - не только официальный Вашингтон, а США со всеми их политологами, гражданскими активистами, специалистами по демократиям должны замолчать относительно оценки качества демократий, правочеловеческой проблематики, пока они не решат свои собственные проблемы" - сказала она в эфире радио Sputnik. На выборах президента США, состоявшихся 5 ноября, Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

сша

аризона

висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, аризона, висконсин, мария захарова, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024