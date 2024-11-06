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США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова
США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова - РИА Новости, 06.11.2024
США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова
США стоит решать свои собственные проблемы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:51
2024-11-06T08:51
2024-11-06T08:51
сша
аризона
висконсин
мария захарова
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США стоит решать свои собственные проблемы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. "После этого всего США - не только официальный Вашингтон, а США со всеми их политологами, гражданскими активистами, специалистами по демократиям должны замолчать относительно оценки качества демократий, правочеловеческой проблематики, пока они не решат свои собственные проблемы" - сказала она в эфире радио Sputnik. На выборах президента США, состоявшихся 5 ноября, Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, аризона, висконсин, мария захарова, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, Аризона, Висконсин, Мария Захарова, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова
Захарова: США стоит замолчать о демократии и решать собственные проблемы