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США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова - РИА Новости, 06.11.2024
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08:51 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/zakharova-1982110512.html
США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова
США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова - РИА Новости, 06.11.2024
США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова
США стоит решать свои собственные проблемы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:51
2024-11-06T08:51
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висконсин
мария захарова
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США стоит решать свои собственные проблемы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. "После этого всего США - не только официальный Вашингтон, а США со всеми их политологами, гражданскими активистами, специалистами по демократиям должны замолчать относительно оценки качества демократий, правочеловеческой проблематики, пока они не решат свои собственные проблемы" - сказала она в эфире радио Sputnik. На выборах президента США, состоявшихся 5 ноября, Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, аризона, висконсин, мария захарова, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, Аризона, Висконсин, Мария Захарова, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
США стоит решать свои собственные проблемы, считает Захарова

Захарова: США стоит замолчать о демократии и решать собственные проблемы

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США стоит решать свои собственные проблемы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"После этого всего США - не только официальный Вашингтон, а США со всеми их политологами, гражданскими активистами, специалистами по демократиям должны замолчать относительно оценки качества демократий, правочеловеческой проблематики, пока они не решат свои собственные проблемы" - сказала она в эфире радио Sputnik.
На выборах президента США, состоявшихся 5 ноября, Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
СШААризонаВисконсинМария ЗахароваКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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