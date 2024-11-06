https://ria.ru/20241106/zaderzhanie-1982295843.html

Под Тамбовом задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии

Под Тамбовом задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии - РИА Новости, 06.11.2024

Под Тамбовом задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии

Шестой осужденный, сбежавший из липецкой ИК-2, задержан в селе в Тамбовской области, сопротивления не оказывал, сообщили РИА Новости в УФСИН по Липецкой... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:06

2024-11-06T19:06

2024-11-06T19:10

происшествия

тамбовская область

тамбов

липецкая область

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Шестой осужденный, сбежавший из липецкой ИК-2, задержан в селе в Тамбовской области, сопротивления не оказывал, сообщили РИА Новости в УФСИН по Липецкой области."Шестой осужденный, совершивший побег из ИК-2 УФСИН по Липецкой области, задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивления не оказывал", - говорится в сообщении.В исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области 26 октября при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. По данным МВД, пятеро были задержаны, шестого все искали.

https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html

тамбовская область

тамбов

липецкая область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тамбовская область, тамбов, липецкая область