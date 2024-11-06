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Под Тамбовом задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии - РИА Новости, 06.11.2024
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19:06 06.11.2024 (обновлено: 19:10 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/zaderzhanie-1982295843.html
Под Тамбовом задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии
Под Тамбовом задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии - РИА Новости, 06.11.2024
Под Тамбовом задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии
Шестой осужденный, сбежавший из липецкой ИК-2, задержан в селе в Тамбовской области, сопротивления не оказывал, сообщили РИА Новости в УФСИН по Липецкой... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:06
2024-11-06T19:10
происшествия
тамбовская область
тамбов
липецкая область
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Шестой осужденный, сбежавший из липецкой ИК-2, задержан в селе в Тамбовской области, сопротивления не оказывал, сообщили РИА Новости в УФСИН по Липецкой области."Шестой осужденный, совершивший побег из ИК-2 УФСИН по Липецкой области, задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивления не оказывал", - говорится в сообщении.В исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области 26 октября при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. По данным МВД, пятеро были задержаны, шестого все искали.
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происшествия, тамбовская область, тамбов, липецкая область
Происшествия, Тамбовская область, Тамбов, Липецкая область
Под Тамбовом задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой колонии

В Тамбовской области задержали шестого осужденного, сбежавшего из липецкой ИК

© Фото : соцсетиТуннель, который прорыли заключенные из липецкой колонии
Туннель, который прорыли заключенные из липецкой колонии - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : соцсети
Туннель, который прорыли заключенные из липецкой колонии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Шестой осужденный, сбежавший из липецкой ИК-2, задержан в селе в Тамбовской области, сопротивления не оказывал, сообщили РИА Новости в УФСИН по Липецкой области.
«
"Шестой осужденный, совершивший побег из ИК-2 УФСИН по Липецкой области, задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивления не оказывал", - говорится в сообщении.
В исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области 26 октября при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. По данным МВД, пятеро были задержаны, шестого все искали.
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