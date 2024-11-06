Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 06.11.2024 (обновлено: 10:35 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory_ssha-1982101695.html
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:28
2024-11-06T10:35
выборы президента сша — 2024
в мире
дональд трамп
сша
аризона
висконсин
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982116754_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96821e496068096f2e5f114c6c76959e.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Согласно прогнозному расчету агентства, кандидат от Демократической партии получает только 187 голосов.Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
сша
аризона
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982116754_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_05787e8179cbd03a5c0c8bd8cbdaf899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента сша — 2024, в мире, дональд трамп, сша, аризона, висконсин, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, Дональд Трамп, США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис

AP: Трамп на выборах в США набирает 230 голосов выборщиков, Харрис — 187

© AP Photo / Eric GayЛюди наблюдают за результатами выборов в Техасе. 6 ноября 2024
Люди наблюдают за результатами выборов в Техасе. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Eric Gay
Люди наблюдают за результатами выборов в Техасе. 6 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Согласно прогнозному расчету агентства, кандидат от Демократической партии получает только 187 голосов.
Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
 
Выборы президента США — 2024В миреДональд ТрампСШААризонаВисконсинКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала