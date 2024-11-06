https://ria.ru/20241106/vybory_ssha-1982101695.html
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:28
2024-11-06T07:28
2024-11-06T10:35
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Согласно прогнозному расчету агентства, кандидат от Демократической партии получает только 187 голосов.Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы президента сша — 2024, в мире, дональд трамп, сша, аризона, висконсин, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, Дональд Трамп, США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис
СМИ: Трамп набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис
AP: Трамп на выборах в США набирает 230 голосов выборщиков, Харрис — 187