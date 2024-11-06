New York Times спрогнозировала победителя на выборах в США
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах в США с 72% вероятностью
© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Газета New York Times с 72% вероятностью прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Согласно публикации на сайте издания, газета склоняется к тому, что Трамп победит на выборах с 72% вероятностью.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.