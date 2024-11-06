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Харрис отстает от Трампа на 78 голосов выборщиков, прогнозирует Fox

Харрис отстает от Трампа на 78 голосов выборщиков, прогнозирует Fox - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис отстает от Трампа на 78 голосов выборщиков, прогнозирует Fox

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набирает 117 голосов выборщиков, значительно отставая от своего соперника от Республиканской... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:54

2024-11-06T05:54

2024-11-06T05:59

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набирает 117 голосов выборщиков, значительно отставая от своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, свидетельствует прогноз Fox News.По прогнозным расчетам телеканала, бывший американский президент набирает уже 195 голосов выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп