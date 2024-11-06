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Харрис отстает от Трампа на 78 голосов выборщиков, прогнозирует Fox - РИА Новости, 06.11.2024
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05:54 06.11.2024 (обновлено: 05:59 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982091602.html
Харрис отстает от Трампа на 78 голосов выборщиков, прогнозирует Fox
Харрис отстает от Трампа на 78 голосов выборщиков, прогнозирует Fox - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис отстает от Трампа на 78 голосов выборщиков, прогнозирует Fox
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набирает 117 голосов выборщиков, значительно отставая от своего соперника от Республиканской... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:54
2024-11-06T05:59
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
аризона
висконсин
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набирает 117 голосов выборщиков, значительно отставая от своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, свидетельствует прогноз Fox News.По прогнозным расчетам телеканала, бывший американский президент набирает уже 195 голосов выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп
Харрис отстает от Трампа на 78 голосов выборщиков, прогнозирует Fox

Fox: Харрис набирает 117 голосов выборщиков, в то время как Трамп получает 195

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис набирает 117 голосов выборщиков, значительно отставая от своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, свидетельствует прогноз Fox News.
По прогнозным расчетам телеканала, бывший американский президент набирает уже 195 голосов выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Выборы президента США — 2024В миреСШААризонаВисконсинКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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