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Харрис лидирует в Колорадо после подсчета 23 процентов голосов
Харрис лидирует в Колорадо после подсчета 23 процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис лидирует в Колорадо после подсчета 23 процентов голосов
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в штате Колорадо с 10 голосами выборщиков с 55,7%, у ее соперника от республиканцев Дональда... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:27
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в штате Колорадо с 10 голосами выборщиков с 55,7%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 42,2%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 23% бюллетеней.По данным агентства, Харрис лидирует с 55,7% голосов против 42,2% у Дональда Трампа после подсчета 23% голосов.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, колорадо, камала харрис, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Колорадо, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024
Харрис лидирует в Колорадо после подсчета 23 процентов голосов
AP: Харрис лидирует в Колорадо с 55,7% голосов после обработки 23% бюллетеней