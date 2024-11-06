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AP прогнозирует победу Харрис в штате Нью-Йорк - РИА Новости, 06.11.2024
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05:10 06.11.2024 (обновлено: 05:23 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982086621.html
AP прогнозирует победу Харрис в штате Нью-Йорк
AP прогнозирует победу Харрис в штате Нью-Йорк - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Харрис в штате Нью-Йорк
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Нью-Йорк, заручившись поддержкой 28 выборщиков, следует из прогноза... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:10
2024-11-06T05:23
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Нью-Йорк, заручившись поддержкой 28 выборщиков, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.Как сообщает агентство со ссылкой на данные после обработки 17% бюллетеней, Харрис уже получает 71,2%, а кандидат-республиканец Дональд Трамп – 28,8%.На выборах 2020 года кандидат от демократов Джо Байден обошел Трампа с 60,9% против 37,7%.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики.Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
AP прогнозирует победу Харрис в штате Нью-Йорк

AP: Харрис победила в штате Нью-Йорк, получив голоса 28 выборщиков

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Нью-Йорк, заручившись поддержкой 28 выборщиков, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщает агентство со ссылкой на данные после обработки 17% бюллетеней, Харрис уже получает 71,2%, а кандидат-республиканец Дональд Трамп – 28,8%.
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В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики.
Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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