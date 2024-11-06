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Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней
Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:42
2024-11-06T04:42
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 51% бюллетеней.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, техас, дональд трамп, камала харрис, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Техас, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней
AP: Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов после обработки 51% бюллетеней