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Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024
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04:42 06.11.2024 (обновлено: 04:53 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982083523.html
Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней
Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:42
2024-11-06T04:53
в мире
техас
дональд трамп
камала харрис
сша
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 51% бюллетеней.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, техас, дональд трамп, камала харрис, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Техас, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в Техасе после обработки 51 процента бюллетеней

AP: Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов после обработки 51% бюллетеней

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 51% бюллетеней.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреТехасДональд ТрампКамала ХаррисСШАВыборы президента США — 2024
 
 
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