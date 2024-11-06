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Харрис набирает почти 57 процентов голосов в Дэлавере, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
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04:36 06.11.2024 (обновлено: 04:54 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982083032.html
Харрис набирает почти 57 процентов голосов в Дэлавере, сообщает AP
Харрис набирает почти 57 процентов голосов в Дэлавере, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис набирает почти 57 процентов голосов в Дэлавере, сообщает AP
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:36
2024-11-06T04:54
в мире
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висконсин
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней.По данным агентства, кандидат от демократов получает 56,9% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп - 42,2%Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис набирает почти 57 процентов голосов в Дэлавере, сообщает AP

AP: Харрис лидирует в Дэлавере после подсчета 43 процентов бюллетеней

© AP Photo / Jacquelyn MartinКандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней.
По данным агентства, кандидат от демократов получает 56,9% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп - 42,2%
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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2 ноября, 16:49
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШААризонаВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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