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Харрис набирает почти 57 процентов голосов в Дэлавере, сообщает AP

Харрис набирает почти 57 процентов голосов в Дэлавере, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис набирает почти 57 процентов голосов в Дэлавере, сообщает AP

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:36

2024-11-06T04:36

2024-11-06T04:54

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней.По данным агентства, кандидат от демократов получает 56,9% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп - 42,2%Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Дарья Буймова

в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024