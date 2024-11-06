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AP прогнозирует победу Трампа во Флориде
AP прогнозирует победу Трампа во Флориде - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Трампа во Флориде
Республиканец Дональд Трамп побеждает во Флориде, заручившись голосами 30 выборщиков, говорится в прогнозе агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:23
2024-11-06T04:23
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп побеждает во Флориде, заручившись голосами 30 выборщиков, говорится в прогнозе агентства Ассошиэйтед Пресс.Как сообщает агентство со ссылкой на данные обработки 90% бюллетеней, Трамп набирает 55,9% голосов, за него уже проголосовали 5 729 953 избирателя в штате.Его соперница от демократов Камала Харрис набирает 43,2% голосов, за нее отдали голоса 4 425 808 жителей Флориды.На выборах в 2020 году Трамп также обошел в этом штате Джо Байдена. В тот раз республиканец набрал 51,2% голосов, а демократ – 47,9%.В последние годы избиратели во Флориде склоняются к поддержке Республиканской партии. Самая острая борьба на выборах в штате была в 2000 году, когда разница между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором была так мала, что потребовался пересчет голосов и решение Верховного суда. Суд признал пересчет окончательным, после чего победителем выборов был признан Буш.
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флорида, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, джо байден
Флорида, В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Джо Байден
AP прогнозирует победу Трампа во Флориде
AP: Трамп победил во Флориде, получив голоса 30 выборщиков