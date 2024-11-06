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Харрис лидирует в Пенсильвании после обработки трех процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
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04:04 06.11.2024 (обновлено: 05:31 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982080112.html
Харрис лидирует в Пенсильвании после обработки трех процентов голосов
Харрис лидирует в Пенсильвании после обработки трех процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис лидирует в Пенсильвании после обработки трех процентов голосов
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 26,7%,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:04
2024-11-06T05:31
пенсильвания
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 26,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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пенсильвания, в мире, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп
Пенсильвания, В мире, США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп
Харрис лидирует в Пенсильвании после обработки трех процентов голосов

AP: Харрис лидирует в Пенсильвании с 72,5% голосов после обработки 3% бюллетеней

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 26,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
ПенсильванияВ миреСШАВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДональд Трамп
 
 
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