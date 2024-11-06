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Харрис лидирует в Пенсильвании после обработки трех процентов голосов

Харрис лидирует в Пенсильвании после обработки трех процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис лидирует в Пенсильвании после обработки трех процентов голосов

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 26,7%,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:04

2024-11-06T04:04

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 26,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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