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Мэр Нью-Йорка проголосовал на выборах президента США - РИА Новости, 06.11.2024
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03:09 06.11.2024 (обновлено: 03:32 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982075001.html
Мэр Нью-Йорка проголосовал на выборах президента США
Мэр Нью-Йорка проголосовал на выборах президента США - РИА Новости, 06.11.2024
Мэр Нью-Йорка проголосовал на выборах президента США
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс проголосовал на президентских выборах США и поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, пишет газета New York Times. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:09
2024-11-06T03:32
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс проголосовал на президентских выборах США и поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, пишет газета New York Times. "Впервые за последнее время мэр Эрик Адамс открыто назвал Камалу Харрис своим кандидатом на президентских выборах перед тем, как проголосовать в государственной школе Бруклина (район Нью-Йорка - ред.)", сообщает газета. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, нью-йорк (город), сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Нью-Йорк (город), США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Мэр Нью-Йорка проголосовал на выборах президента США

Мэр Нью-Йорка Адамс проголосовал на выборах президента США и поддержал Харрис

© AP Photo / Brittainy NewmanМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Brittainy Newman
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс проголосовал на президентских выборах США и поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, пишет газета New York Times.
"Впервые за последнее время мэр Эрик Адамс открыто назвал Камалу Харрис своим кандидатом на президентских выборах перед тем, как проголосовать в государственной школе Бруклина (район Нью-Йорка - ред.)", сообщает газета.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреНью-Йорк (город)СШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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