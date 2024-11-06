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В колеблющемся штате Джорджия закрылись избирательные участки
В колеблющемся штате Джорджия закрылись избирательные участки - РИА Новости, 06.11.2024
В колеблющемся штате Джорджия закрылись избирательные участки
Избирательные участки закрылись в колеблющемся американском штате Джорджия, который является одним из ключевых для исхода президентских выборов в США. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:07
2024-11-06T03:07
2024-11-06T03:34
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в колеблющемся американском штате Джорджия, который является одним из ключевых для исхода президентских выборов в США. Участки в Джорджии закрылись в 19.00 по местному времени (03.00 мск среды). Ранее, в 18.00 часов местного времени (2.00 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки также закрылись избирательные участки. Последними свои участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование в основное завершится спустя шесть часов, в 8 утра по Москве. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, джорджия, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Джорджия, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024