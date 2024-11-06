https://ria.ru/20241106/vybory-1982074351.html

В колеблющемся штате Джорджия закрылись избирательные участки

В колеблющемся штате Джорджия закрылись избирательные участки - РИА Новости, 06.11.2024

В колеблющемся штате Джорджия закрылись избирательные участки

Избирательные участки закрылись в колеблющемся американском штате Джорджия, который является одним из ключевых для исхода президентских выборов в США. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:07

2024-11-06T03:07

2024-11-06T03:34

в мире

джорджия

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982045080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa1c6bc33fb53bc93cd21e481c8a4f1.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в колеблющемся американском штате Джорджия, который является одним из ключевых для исхода президентских выборов в США. Участки в Джорджии закрылись в 19.00 по местному времени (03.00 мск среды). Ранее, в 18.00 часов местного времени (2.00 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки также закрылись избирательные участки. Последними свои участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование в основное завершится спустя шесть часов, в 8 утра по Москве. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джорджия, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024