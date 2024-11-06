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Поддержка Харрис в Северной Каролине составляет 48%, показал exit poll - РИА Новости, 06.11.2024
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02:56 06.11.2024 (обновлено: 03:32 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982072990.html
Поддержка Харрис в Северной Каролине составляет 48%, показал exit poll
Поддержка Харрис в Северной Каролине составляет 48%, показал exit poll - РИА Новости, 06.11.2024
Поддержка Харрис в Северной Каролине составляет 48%, показал exit poll
Предварительно, 48% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 50% у действующего президента РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:56
2024-11-06T03:32
северная каролина
сша
аризона
камала харрис
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 48% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 50% у действующего президента Джо Байдена в 2020 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные exit poll компании Edison Research. Согласно данным exit poll, предварительно, 43% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют Трампу, на 4 процентных пункта меньше, чем в 2020 года. Кроме того, предварительно 48% избирателей в Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис. В 2020 году у нынешнего президента США и демократа Джо Байдена было 50% симпатизирующих в этом штате по данным exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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северная каролина, сша, аризона, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
Северная Каролина, США, Аризона, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Поддержка Харрис в Северной Каролине составляет 48%, показал exit poll

Edison Research: 48% избирателей в Северной Каролине симпатизируют Харрис

© AP Photo / Steven SenneИзбиратели во время голосования на выборах США
Избиратели во время голосования на выборах США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Steven Senne
Избиратели во время голосования на выборах США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 48% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 50% у действующего президента Джо Байдена в 2020 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные exit poll компании Edison Research.
Согласно данным exit poll, предварительно, 43% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют Трампу, на 4 процентных пункта меньше, чем в 2020 года. Кроме того, предварительно 48% избирателей в Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
В 2020 году у нынешнего президента США и демократа Джо Байдена было 50% симпатизирующих в этом штате по данным exit poll.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Северная КаролинаСШААризонаКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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