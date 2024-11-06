https://ria.ru/20241106/vybory-1982072990.html

Поддержка Харрис в Северной Каролине составляет 48%, показал exit poll

Поддержка Харрис в Северной Каролине составляет 48%, показал exit poll - РИА Новости, 06.11.2024

Поддержка Харрис в Северной Каролине составляет 48%, показал exit poll

Предварительно, 48% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 50% у действующего президента РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:56

2024-11-06T02:56

2024-11-06T03:32

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 48% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 50% у действующего президента Джо Байдена в 2020 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные exit poll компании Edison Research. Согласно данным exit poll, предварительно, 43% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют Трампу, на 4 процентных пункта меньше, чем в 2020 года. Кроме того, предварительно 48% избирателей в Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис. В 2020 году у нынешнего президента США и демократа Джо Байдена было 50% симпатизирующих в этом штате по данным exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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северная каролина, сша, аризона, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире