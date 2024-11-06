СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США
FT: Трамп и Харрис потратили на предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов, свидетельствует анализ газеты Financial Times.
"Демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп в общей сложности потратили 3,5 миллиарда долларов на гонку за место в Белом доме, что делает президентскую гонку 2024 года самыми дорогими всеобщими выборами в истории США", - пишет издание.
Как отмечает газета, с учетом усилий партийных комитетов и других групп на предвыборную гонку было собрано в общей сложности 4,2 миллиарда долларов, причем штабу Харрис удалось собрать больше средств, чем Трампу: 2,3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда. Потратил штаб демократов на предвыборную кампанию тоже больше - 1,9 миллиарда долларов против 1,6 миллиарда у республиканцев.
Сообщается, что примерно половина всех затраченных на предвыборные кампании средств была направлена на рекламу и СМИ.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.