Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 06.11.2024 (обновлено: 03:34 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982071840.html
СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США
СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США
Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:48
2024-11-06T03:34
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982006787_0:39:3153:1813_1920x0_80_0_0_b6bc3ecb17ad900b7ad5c8118ffecba4.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов, свидетельствует анализ газеты Financial Times. "Демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп в общей сложности потратили 3,5 миллиарда долларов на гонку за место в Белом доме, что делает президентскую гонку 2024 года самыми дорогими всеобщими выборами в истории США", - пишет издание. Как отмечает газета, с учетом усилий партийных комитетов и других групп на предвыборную гонку было собрано в общей сложности 4,2 миллиарда долларов, причем штабу Харрис удалось собрать больше средств, чем Трампу: 2,3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда. Потратил штаб демократов на предвыборную кампанию тоже больше - 1,9 миллиарда долларов против 1,6 миллиарда у республиканцев. Сообщается, что примерно половина всех затраченных на предвыборные кампании средств была направлена на рекламу и СМИ. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982006787_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_afe37ad0534d999d0781094fb8f99d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США

FT: Трамп и Харрис потратили на предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Люди принимают участие в голосовании на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов, свидетельствует анализ газеты Financial Times.
"Демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп в общей сложности потратили 3,5 миллиарда долларов на гонку за место в Белом доме, что делает президентскую гонку 2024 года самыми дорогими всеобщими выборами в истории США", - пишет издание.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Как отмечает газета, с учетом усилий партийных комитетов и других групп на предвыборную гонку было собрано в общей сложности 4,2 миллиарда долларов, причем штабу Харрис удалось собрать больше средств, чем Трампу: 2,3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда. Потратил штаб демократов на предвыборную кампанию тоже больше - 1,9 миллиарда долларов против 1,6 миллиарда у республиканцев.
Сообщается, что примерно половина всех затраченных на предвыборные кампании средств была направлена на рекламу и СМИ.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала