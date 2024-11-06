https://ria.ru/20241106/vybory-1982071840.html

СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США

СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ назвали текущие выборы самыми дорогими в истории США

Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:48

2024-11-06T02:48

2024-11-06T03:34

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов, свидетельствует анализ газеты Financial Times. "Демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп в общей сложности потратили 3,5 миллиарда долларов на гонку за место в Белом доме, что делает президентскую гонку 2024 года самыми дорогими всеобщими выборами в истории США", - пишет издание. Как отмечает газета, с учетом усилий партийных комитетов и других групп на предвыборную гонку было собрано в общей сложности 4,2 миллиарда долларов, причем штабу Харрис удалось собрать больше средств, чем Трампу: 2,3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда. Потратил штаб демократов на предвыборную кампанию тоже больше - 1,9 миллиарда долларов против 1,6 миллиарда у республиканцев. Сообщается, что примерно половина всех затраченных на предвыборные кампании средств была направлена на рекламу и СМИ. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024