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Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
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02:17 06.11.2024 (обновлено: 02:42 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982068952.html
Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос
Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос
Около 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, передает телеканал CNN после опроса... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:17
2024-11-06T02:42
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Около 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, передает телеканал CNN после опроса избирателей в рамках exit poll.По данным телеканала, 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, в то время как около 27% респондентов не обеспокоены.В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос

CNN: более 70 процентов американцев обеспокоены риском насилия после выборов

© AP Photo / Stephanie ScarbroughДосрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-Айленд
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-Айленд
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Около 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, передает телеканал CNN после опроса избирателей в рамках exit poll.
По данным телеканала, 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, в то время как около 27% респондентов не обеспокоены.
В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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