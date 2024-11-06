https://ria.ru/20241106/vybory-1982068952.html

Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос

Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024

Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос

Около 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, передает телеканал CNN после опроса... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:17

2024-11-06T02:17

2024-11-06T02:42

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камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Около 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, передает телеканал CNN после опроса избирателей в рамках exit poll.По данным телеканала, 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, в то время как около 27% респондентов не обеспокоены.В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024