Американцы обеспокоены риском насилия после выборов, показал опрос
CNN: более 70 процентов американцев обеспокоены риском насилия после выборов
© AP Photo / Stephanie ScarbroughДосрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-Айленд
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-Айленд
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Около 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, передает телеканал CNN после опроса избирателей в рамках exit poll.
По данным телеканала, 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов, в то время как около 27% респондентов не обеспокоены.
В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.
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