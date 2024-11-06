https://ria.ru/20241106/vybory-1982067669.html
СМИ: избирателей во Флориде отправили голосовать в иное место из-за пакета
СМИ: избирателей во Флориде отправили голосовать в иное место из-за пакета - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: избирателей во Флориде отправили голосовать в иное место из-за пакета
Избирателей, пришедших на участок в Джэксонвилле в штате Флорида, на короткое время отправили в другое место для голосования после того, как на улице был... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:02
2024-11-06T02:02
2024-11-06T02:02
флорида
сша
аризона
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982055560_0:113:3070:1840_1920x0_80_0_0_7aec51658a9c1bab6bff30195b24810e.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избирателей, пришедших на участок в Джэксонвилле в штате Флорида, на короткое время отправили в другое место для голосования после того, как на улице был обнаружен подозрительный пакет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Во вторник избирателей, пришедших на избирательный участок в Джэксонвилле, штат Флорида, на короткое время отправили в другое место для голосования после того, как на улице был обнаружен подозрительный пакет", - говорится в публикации. По данным наблюдателя за выборами Джерри Холланда, пакет оказался личными вещами бездомного. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
флорида
сша
аризона
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982055560_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c494a6ff0f0c25ffa754c2ddd3b53df7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, сша, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
Флорида, США, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: избирателей во Флориде отправили голосовать в иное место из-за пакета
AP: избирателей во Флориде отправили в другое место для голосования из-за пакета