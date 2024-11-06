https://ria.ru/20241106/vybory-1982066371.html

Более половины сторонников Трампа уверены, что выборы проведены нечестно

Более половины сторонников Трампа уверены, что выборы проведены нечестно - РИА Новости, 06.11.2024

Более половины сторонников Трампа уверены, что выборы проведены нечестно

Не уверены в честности проведения президентских выборов 52% сторонников кандидата от республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа, следует из данных exit РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:47

2024-11-06T01:47

2024-11-06T02:02

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Не уверены в честности проведения президентских выборов 52% сторонников кандидата от республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа, следует из данных exit poll телеканала CBS News.Согласно результатам exit poll, опубликованным на сайте телеканала, 52% избирателей, проголосовавших за Трампа, не уверены в том, что выборы были проведены честно. Еще 47% респондентов ответили, что уверены в честности проведения выборов.Согласно тому же опросу, 88% избирателей Харрис уверены, что выборы проводятся справедливым образом.Ранее Трамп сообщил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в штате Пенсильвания, одном из ключевых колеблющихся регионов.Заявление экс-президента последовало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных регионов для обеих партий.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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