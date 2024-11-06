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Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов - РИА Новости, 06.11.2024
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01:43 06.11.2024 (обновлено: 01:56 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982066070.html
Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов
Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов - РИА Новости, 06.11.2024
Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов
Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:43
2024-11-06T01:56
в мире
сша
аризона
висконсин
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. Согласно предварительным результатам Edison Research, Трампа в 2024 году поддержали 44%, а в 2020 году поддерживали 46%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов

Edison Research: поддержка Трампа упала на два процентных пункта

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research.
Согласно предварительным результатам Edison Research, Трампа в 2024 году поддержали 44%, а в 2020 году поддерживали 46%.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, показал опрос
3 ноября, 09:04
 
В миреСШААризонаВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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