https://ria.ru/20241106/vybory-1982066070.html

Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов

Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов - РИА Новости, 06.11.2024

Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов

Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:43

2024-11-06T01:43

2024-11-06T01:56

в мире

сша

аризона

висконсин

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. Согласно предварительным результатам Edison Research, Трампа в 2024 году поддержали 44%, а в 2020 году поддерживали 46%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241103/tramp-1981653818.html

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висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024