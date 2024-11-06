https://ria.ru/20241106/vybory-1982066070.html
Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов
Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов - РИА Новости, 06.11.2024
Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов
Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:43
2024-11-06T01:43
2024-11-06T01:56
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. Согласно предварительным результатам Edison Research, Трампа в 2024 году поддержали 44%, а в 2020 году поддерживали 46%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44 процентов
Edison Research: поддержка Трампа упала на два процентных пункта