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СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества
СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества
Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:10
2024-11-06T01:10
2024-11-06T01:28
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранителей."У мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия во вторник днем, в рюкзаке с собой две бутылки горючего вещества и "небольшое" количество бумаг, которые, по его словам, он намеревался передать Конгрессу", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на главу полиции Капитолия Томаса Мангера.По словам полицейского, свидетельств того, что инцидент как-то связан с выборами, нет - вероятно, мотивацией мужчины стали "Израиль и Газа". Предварительно, в бутылках у задержанного был бензин.Ранее полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, аризона, камала харрис, капитолий, дональд трамп, висконсин, в мире
США, Аризона, Камала Харрис, Капитолий, Дональд Трамп, Висконсин, В мире
СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества
CBS: у задержанного около Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества