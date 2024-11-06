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СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества - РИА Новости, 06.11.2024
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01:10 06.11.2024 (обновлено: 01:28 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982063195.html
СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества
СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества
Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:10
2024-11-06T01:28
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранителей."У мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия во вторник днем, в рюкзаке с собой две бутылки горючего вещества и "небольшое" количество бумаг, которые, по его словам, он намеревался передать Конгрессу", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на главу полиции Капитолия Томаса Мангера.По словам полицейского, свидетельств того, что инцидент как-то связан с выборами, нет - вероятно, мотивацией мужчины стали "Израиль и Газа". Предварительно, в бутылках у задержанного был бензин.Ранее полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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сша, аризона, камала харрис, капитолий, дональд трамп, висконсин, в мире
США, Аризона, Камала Харрис, Капитолий, Дональд Трамп, Висконсин, В мире
СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

CBS: у задержанного около Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранителей.
«
"У мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия во вторник днем, в рюкзаке с собой две бутылки горючего вещества и "небольшое" количество бумаг, которые, по его словам, он намеревался передать Конгрессу", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на главу полиции Капитолия Томаса Мангера.
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По словам полицейского, свидетельств того, что инцидент как-то связан с выборами, нет - вероятно, мотивацией мужчины стали "Израиль и Газа". Предварительно, в бутылках у задержанного был бензин.
Ранее полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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