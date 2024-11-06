https://ria.ru/20241106/vybory-1982063195.html

СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: у задержанного у Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:10

2024-11-06T01:10

2024-11-06T01:28

сша

аризона

камала харрис

капитолий

дональд трамп

висконсин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460831_0:133:3036:1841_1920x0_80_0_0_66c50192ba91ce31a390038b46d62547.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранителей."У мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия во вторник днем, в рюкзаке с собой две бутылки горючего вещества и "небольшое" количество бумаг, которые, по его словам, он намеревался передать Конгрессу", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на главу полиции Капитолия Томаса Мангера.По словам полицейского, свидетельств того, что инцидент как-то связан с выборами, нет - вероятно, мотивацией мужчины стали "Израиль и Газа". Предварительно, в бутылках у задержанного был бензин.Ранее полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

аризона

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, аризона, камала харрис, капитолий, дональд трамп, висконсин, в мире