https://ria.ru/20241106/vuchich-1982231500.html

Вучич надеется, что Трамп попытается достичь мира на Украине

Вучич надеется, что Трамп попытается достичь мира на Украине - РИА Новости, 06.11.2024

Вучич надеется, что Трамп попытается достичь мира на Украине

Президент Сербии Александр Вучич высказал ожидание, что побеждающий на выборах президента США Трамп попытается достичь мира на Украине. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:59

2024-11-06T15:59

2024-11-06T16:13

в мире

украина

александр вучич

выборы президента сша — 2024

россия

сербия

петр фиала

владимир путин

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БЕЛГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал ожидание, что побеждающий на выборах президента США Трамп попытается достичь мира на Украине."Ожидаю, что президент Трамп попытается достичь мира на Украине. Уверен, что слово "мир" не будет больше таким непринятым в мире. До вчерашнего дня вы могли слышать только о том, как одна сторона победит другую, но никто на самом деле не хотел говорить о них. Уверен, что американский президент, знаю это из первых рук, не из СМИ, будет предлагать и искать решение, которое нелегко будет найти", - заявил Вучич в ходе визита премьера Чехии Петра Фиалы.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, александр вучич, выборы президента сша — 2024, россия, сербия, петр фиала, владимир путин