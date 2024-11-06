Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили ВСУ в необоснованном переводе специалистов из бригад - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/vsu-1982318664.html
В Раде обвинили ВСУ в необоснованном переводе специалистов из бригад
В Раде обвинили ВСУ в необоснованном переводе специалистов из бригад - РИА Новости, 06.11.2024
В Раде обвинили ВСУ в необоснованном переводе специалистов из бригад
Военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы всего до 50 процентов, заявила депутат Верховной рады Марьяна РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:23
2024-11-06T22:23
специальная военная операция на украине
украина
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы всего до 50 процентов, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Ранее Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений. Она также сообщала, что генеральный штаб ВСУ распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Позднее заявляла о том, что Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад, опекая при этом лояльных ему офицеров. "Бригады, где уровень укомплектованности снижается до 50-60%, вынуждены переводить специалистов из других подразделений в пехотные роты. Именно поэтому возникает дефицит специалистов в определенных родах войск... как правило, они не являются обученными стрелками, а тем более штурмовиками, и имеют еще больший риск погибнуть. Часто люди из специализированных подразделений выбирают путь СОЧ (самовольное оставление части - ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По словам Безуглой, одним и тем же количеством мобилизованных людей можно восстановить до высокого уровня боеспособности 90-100% укомплектованности четыре-шесть бригад или создать две новые. "Потребности касаются прежде всего общевойсковых батальонов и рот. То есть пополнение нужно именно в это звено, а не в штабы и различные вспомогательные подразделения. В результате мы не получаем стрелка и теряем подготовленного и опытного специалиста", - добавила депутат. Она утверждает, что в ВСУ фиксируются массовые случаи, когда вместе с переводом специалистов в пехоту теряются время и средства на подготовку аналогичного нового специалиста для новой бригады, а затем его все равно переводят, обычно, на должность неподготовленного стрелка в окоп. "Также благодаря созданию новых бригад "пристраивают" людей в штабы и оправдывают раздутые штаты специализированных учебных центров. Никакого аудита таких центров не проводилось, а инструкторы там до сих пор преимущественно без боевого опыта", - уточняет Бузеглая. По ее словам, главком ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Украины Рустем Умеров разваливают спецкомиссию министерства обороны, а парламентский комитет по нацбезопасности полностью бездействует. "В результате имеем такие публичные "отмазки", перевод медиков в пехоту, создание "бригад-зомби" вместо пополнения существующих, и растущую уверенность в том, что военное руководство работает на врага, если только оно не настолько, извините, тупое. Оба варианта, мягко говоря, не утешительны и требуют немедленной реакции Зеленского", - подытожила депутат. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980959723.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20240930/syrskiy-1975564541.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили ВСУ в необоснованном переводе специалистов из бригад

Депутат Рады Безуглая: в ВСУ укомплектованность бригад составляет до 50%

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы всего до 50 процентов, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Ранее Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений. Она также сообщала, что генеральный штаб ВСУ распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Позднее заявляла о том, что Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад, опекая при этом лояльных ему офицеров.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского
30 октября, 16:46
«
"Бригады, где уровень укомплектованности снижается до 50-60%, вынуждены переводить специалистов из других подразделений в пехотные роты. Именно поэтому возникает дефицит специалистов в определенных родах войск... как правило, они не являются обученными стрелками, а тем более штурмовиками, и имеют еще больший риск погибнуть. Часто люди из специализированных подразделений выбирают путь СОЧ (самовольное оставление части - ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По словам Безуглой, одним и тем же количеством мобилизованных людей можно восстановить до высокого уровня боеспособности 90-100% укомплектованности четыре-шесть бригад или создать две новые. "Потребности касаются прежде всего общевойсковых батальонов и рот. То есть пополнение нужно именно в это звено, а не в штабы и различные вспомогательные подразделения. В результате мы не получаем стрелка и теряем подготовленного и опытного специалиста", - добавила депутат.
Она утверждает, что в ВСУ фиксируются массовые случаи, когда вместе с переводом специалистов в пехоту теряются время и средства на подготовку аналогичного нового специалиста для новой бригады, а затем его все равно переводят, обычно, на должность неподготовленного стрелка в окоп. "Также благодаря созданию новых бригад "пристраивают" людей в штабы и оправдывают раздутые штаты специализированных учебных центров. Никакого аудита таких центров не проводилось, а инструкторы там до сих пор преимущественно без боевого опыта", - уточняет Бузеглая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
По ее словам, главком ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Украины Рустем Умеров разваливают спецкомиссию министерства обороны, а парламентский комитет по нацбезопасности полностью бездействует. "В результате имеем такие публичные "отмазки", перевод медиков в пехоту, создание "бригад-зомби" вместо пополнения существующих, и растущую уверенность в том, что военное руководство работает на врага, если только оно не настолько, извините, тупое. Оба варианта, мягко говоря, не утешительны и требуют немедленной реакции Зеленского", - подытожила депутат.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую
30 сентября, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала