https://ria.ru/20241106/vsu-1982318664.html

В Раде обвинили ВСУ в необоснованном переводе специалистов из бригад

В Раде обвинили ВСУ в необоснованном переводе специалистов из бригад - РИА Новости, 06.11.2024

В Раде обвинили ВСУ в необоснованном переводе специалистов из бригад

Военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы всего до 50 процентов, заявила депутат Верховной рады Марьяна РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:23

2024-11-06T22:23

2024-11-06T22:23

специальная военная операция на украине

украина

александр сырский

рустем умеров

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы всего до 50 процентов, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Ранее Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений. Она также сообщала, что генеральный штаб ВСУ распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Позднее заявляла о том, что Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад, опекая при этом лояльных ему офицеров. "Бригады, где уровень укомплектованности снижается до 50-60%, вынуждены переводить специалистов из других подразделений в пехотные роты. Именно поэтому возникает дефицит специалистов в определенных родах войск... как правило, они не являются обученными стрелками, а тем более штурмовиками, и имеют еще больший риск погибнуть. Часто люди из специализированных подразделений выбирают путь СОЧ (самовольное оставление части - ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По словам Безуглой, одним и тем же количеством мобилизованных людей можно восстановить до высокого уровня боеспособности 90-100% укомплектованности четыре-шесть бригад или создать две новые. "Потребности касаются прежде всего общевойсковых батальонов и рот. То есть пополнение нужно именно в это звено, а не в штабы и различные вспомогательные подразделения. В результате мы не получаем стрелка и теряем подготовленного и опытного специалиста", - добавила депутат. Она утверждает, что в ВСУ фиксируются массовые случаи, когда вместе с переводом специалистов в пехоту теряются время и средства на подготовку аналогичного нового специалиста для новой бригады, а затем его все равно переводят, обычно, на должность неподготовленного стрелка в окоп. "Также благодаря созданию новых бригад "пристраивают" людей в штабы и оправдывают раздутые штаты специализированных учебных центров. Никакого аудита таких центров не проводилось, а инструкторы там до сих пор преимущественно без боевого опыта", - уточняет Бузеглая. По ее словам, главком ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Украины Рустем Умеров разваливают спецкомиссию министерства обороны, а парламентский комитет по нацбезопасности полностью бездействует. "В результате имеем такие публичные "отмазки", перевод медиков в пехоту, создание "бригад-зомби" вместо пополнения существующих, и растущую уверенность в том, что военное руководство работает на врага, если только оно не настолько, извините, тупое. Оба варианта, мягко говоря, не утешительны и требуют немедленной реакции Зеленского", - подытожила депутат. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980959723.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20240930/syrskiy-1975564541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины