https://ria.ru/20241106/vsu-1982214172.html

В Херсонской области при ударе ВСУ погиб человек

В Херсонской области при ударе ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.11.2024

В Херсонской области при ударе ВСУ погиб человек

Один человек погиб и трое ранены за последние сутки в результате ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:18

2024-11-06T15:18

2024-11-06T15:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены за последние сутки в результате ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера из-за террористических обстрелов киевских боевиков в Голой Пристани погиб человек - местный житель 1951 г.р. В Алешках вследствие попадания снаряда противника в индивидуальный жилой дом получила ранения женщина 1994 года рождения. Сегодня в Новой Каховке ранены две женщины (1959 и 1968 г.р.). Все пострадавшие госпитализированы", - написал Сальдо. По его словам, за сутки в общей сложности противник выпустив по гражданской инфраструктуре левобережья региона 42 снаряда. При этом обстрел города Новая Каховка привел к аварийному отключению электроснабжения в семи населенных пунктах. По словам Сальдо, на сегодня в самом городе и одном селе подача электроэнергии возобновлена, по остальным - аварийно-ремонтные работы продолжаются.

https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207869.html

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия