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В Херсонской области при ударе ВСУ погиб человек
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.11.2024
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб человек
Один человек погиб и трое ранены за последние сутки в результате ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:18
2024-11-06T15:18
2024-11-06T15:18
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херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены за последние сутки в результате ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера из-за террористических обстрелов киевских боевиков в Голой Пристани погиб человек - местный житель 1951 г.р. В Алешках вследствие попадания снаряда противника в индивидуальный жилой дом получила ранения женщина 1994 года рождения. Сегодня в Новой Каховке ранены две женщины (1959 и 1968 г.р.). Все пострадавшие госпитализированы", - написал Сальдо. По его словам, за сутки в общей сложности противник выпустив по гражданской инфраструктуре левобережья региона 42 снаряда. При этом обстрел города Новая Каховка привел к аварийному отключению электроснабжения в семи населенных пунктах. По словам Сальдо, на сегодня в самом городе и одном селе подача электроэнергии возобновлена, по остальным - аварийно-ремонтные работы продолжаются.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб человек
Сальдо: при обстрелах ВСУ Херсонской области один человек погиб и трое ранены