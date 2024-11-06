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Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России
Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России - РИА Новости, 06.11.2024
Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России
Украинские военные жалуются на усиление атак со стороны ВС РФ по всей линии фронта, пишет газета Telegraph, поговорившая с офицером ВСУ Павлом Федосенко. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:06
2024-11-06T14:06
2024-11-06T14:06
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные жалуются на усиление атак со стороны ВС РФ по всей линии фронта, пишет газета Telegraph, поговорившая с офицером ВСУ Павлом Федосенко. "(Россия) усиливает свои атаки", - заявил Федосенко, который командует подразделением ВСУ недалеко от недавно освобожденного силами РФ Селидово. Как отмечает издание, усиление атак со стороны российских войск происходит по всей линии фронта. Минобороны 29 октября отчиталось об освобождении Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241106/evropa-1982189939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, селидово, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Селидово, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России
Telegraph: в ВСУ пожаловались на усиление атак ВС России по всей линии фронта