https://ria.ru/20241106/vsu-1982195813.html

Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России

Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России - РИА Новости, 06.11.2024

Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России

Украинские военные жалуются на усиление атак со стороны ВС РФ по всей линии фронта, пишет газета Telegraph, поговорившая с офицером ВСУ Павлом Федосенко. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:06

2024-11-06T14:06

2024-11-06T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

селидово

донецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные жалуются на усиление атак со стороны ВС РФ по всей линии фронта, пишет газета Telegraph, поговорившая с офицером ВСУ Павлом Федосенко. "(Россия) усиливает свои атаки", - заявил Федосенко, который командует подразделением ВСУ недалеко от недавно освобожденного силами РФ Селидово. Как отмечает издание, усиление атак со стороны российских войск происходит по всей линии фронта. Минобороны 29 октября отчиталось об освобождении Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20241106/evropa-1982189939.html

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html

россия

селидово

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, селидово, донецк, вооруженные силы украины