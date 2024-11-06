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Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/vsu-1982195813.html
Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России
Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России - РИА Новости, 06.11.2024
Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России
Украинские военные жалуются на усиление атак со стороны ВС РФ по всей линии фронта, пишет газета Telegraph, поговорившая с офицером ВСУ Павлом Федосенко. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:06
2024-11-06T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
селидово
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные жалуются на усиление атак со стороны ВС РФ по всей линии фронта, пишет газета Telegraph, поговорившая с офицером ВСУ Павлом Федосенко. "(Россия) усиливает свои атаки", - заявил Федосенко, который командует подразделением ВСУ недалеко от недавно освобожденного силами РФ Селидово. Как отмечает издание, усиление атак со стороны российских войск происходит по всей линии фронта. Минобороны 29 октября отчиталось об освобождении Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241106/evropa-1982189939.html
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россия
селидово
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в мире, россия, селидово, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Селидово, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России

Telegraph: в ВСУ пожаловались на усиление атак ВС России по всей линии фронта

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные жалуются на усиление атак со стороны ВС РФ по всей линии фронта, пишет газета Telegraph, поговорившая с офицером ВСУ Павлом Федосенко.
"(Россия) усиливает свои атаки", - заявил Федосенко, который командует подразделением ВСУ недалеко от недавно освобожденного силами РФ Селидово.
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Вчера, 13:31
Как отмечает издание, усиление атак со стороны российских войск происходит по всей линии фронта.
Минобороны 29 октября отчиталось об освобождении Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСелидовоДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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