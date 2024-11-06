https://ria.ru/20241106/voennye-1982296994.html

ВС России за сутки эвакуировали семерых жителей курского приграничья

ВС России за сутки эвакуировали семерых жителей курского приграничья - РИА Новости, 06.11.2024

ВС России за сутки эвакуировали семерых жителей курского приграничья

Российские военнослужащие освободили за минувшие сутки семерых жителей приграничья Курской области, сообщило в среду правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:12

2024-11-06T19:12

2024-11-06T19:12

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 6 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие освободили за минувшие сутки семерых жителей приграничья Курской области, сообщило в среду правительство региона в Telegram-канале. "Сегодня силами российских военнослужащих освобождены семь жителей приграничья. Из Глушковского района эвакуированы три человека, из Суджанского – два, еще двоих местных жителей вывезли из Кореневского района", - говорится в сообщении региональных властей. Уточняется, что эвакуированные находятся в безопасности, им оказывается всесторонняя помощь. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241106/vsu-1982257632.html

https://ria.ru/20241106/mi-28nm-1982204010.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф