https://ria.ru/20241106/vladivostok-1982148388.html
Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении на трех женщин
Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении на трех женщин - РИА Новости, 06.11.2024
Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении на трех женщин
Во Владивостоке задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в нападении с ножом на троих женщин, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:59
2024-11-06T10:59
2024-11-06T10:59
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Во Владивостоке задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в нападении с ножом на троих женщин, сообщает прокуратура Приморья. "Днем 6 ноября 2024 года фигурант, 2004 г.р., на ул. Русской во Владивостоке пришел в гости к девушке, где напал на нее, нанеся удар ножом в живот, после чего ударил ножом по голове еще одну девушку, проживающую в той же квартире, а затем соседку, которая вышла на шум в подъезд. Нападавший задержан", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Отмечается, что задержанный направлен на прохождение медицинского освидетельствования. По данным полиции Приморья, задержанным оказался ранее судимый 20-летний местный житель, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20241101/proverka-1981368918.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении на трех женщин
Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении с ножом на трех женщин
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости.
Во Владивостоке задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в нападении с ножом на троих женщин, сообщает
прокуратура Приморья.
"Днем 6 ноября 2024 года фигурант, 2004 г.р., на ул. Русской во Владивостоке пришел в гости к девушке, где напал на нее, нанеся удар ножом в живот, после чего ударил ножом по голове еще одну девушку, проживающую в той же квартире, а затем соседку, которая вышла на шум в подъезд. Нападавший задержан", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Отмечается, что задержанный направлен на прохождение медицинского освидетельствования.
По данным полиции Приморья, задержанным оказался ранее судимый 20-летний местный житель, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения.