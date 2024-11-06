https://ria.ru/20241106/vladivostok-1982148388.html

Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении на трех женщин

Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении на трех женщин - РИА Новости, 06.11.2024

Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении на трех женщин

Во Владивостоке задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в нападении с ножом на троих женщин, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:59

2024-11-06T10:59

2024-11-06T10:59

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Во Владивостоке задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в нападении с ножом на троих женщин, сообщает прокуратура Приморья. "Днем 6 ноября 2024 года фигурант, 2004 г.р., на ул. Русской во Владивостоке пришел в гости к девушке, где напал на нее, нанеся удар ножом в живот, после чего ударил ножом по голове еще одну девушку, проживающую в той же квартире, а затем соседку, которая вышла на шум в подъезд. Нападавший задержан", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Отмечается, что задержанный направлен на прохождение медицинского освидетельствования. По данным полиции Приморья, задержанным оказался ранее судимый 20-летний местный житель, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20241101/proverka-1981368918.html

https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html

владивосток

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происшествия, владивосток