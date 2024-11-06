https://ria.ru/20241106/viskonsin-1982075627.html

В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос

В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024

В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос

Предварительно, 47% избирателей в колеблющемся Висконсине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а экс-президенту и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:18

2024-11-06T03:18

2024-11-06T03:29

в мире

сша

висконсин

аризона

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Предварительно, 47% избирателей в колеблющемся Висконсине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу - 44%, следует из данных exit poll компании Edison research. Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Харрис симпатизируют 47% избирателей в этом штате, что на три процентных пункта меньше, чем было у действующего президента США Джо Байдена по данным exit poll 2020 года, когда он являлся кандидатом на пост главы государства. В то же время экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу симпатизируют 44% избирателей - по сравнению с 2020 годом, когда он также участвовал в выборах, эта цифра выросла на 1 процентный пункт, следует из данных exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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висконсин

аризона

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, висконсин, аризона, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024