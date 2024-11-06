В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос
Edison research: 47 процентов избирателей в Висконсине симпатизируют Харрис
© AP Photo / Yuki IwamuraИзбиратели голосуют на выборах президента США
© AP Photo / Yuki Iwamura
Избиратели голосуют на выборах президента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Предварительно, 47% избирателей в колеблющемся Висконсине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу - 44%, следует из данных exit poll компании Edison research.
Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Харрис симпатизируют 47% избирателей в этом штате, что на три процентных пункта меньше, чем было у действующего президента США Джо Байдена по данным exit poll 2020 года, когда он являлся кандидатом на пост главы государства.
В то же время экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу симпатизируют 44% избирателей - по сравнению с 2020 годом, когда он также участвовал в выборах, эта цифра выросла на 1 процентный пункт, следует из данных exit poll.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.