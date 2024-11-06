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В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
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03:18 06.11.2024 (обновлено: 03:29 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/viskonsin-1982075627.html
В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос
В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос
Предварительно, 47% избирателей в колеблющемся Висконсине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а экс-президенту и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:18
2024-11-06T03:29
в мире
сша
висконсин
аризона
камала харрис
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Предварительно, 47% избирателей в колеблющемся Висконсине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу - 44%, следует из данных exit poll компании Edison research. Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Харрис симпатизируют 47% избирателей в этом штате, что на три процентных пункта меньше, чем было у действующего президента США Джо Байдена по данным exit poll 2020 года, когда он являлся кандидатом на пост главы государства. В то же время экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу симпатизируют 44% избирателей - по сравнению с 2020 годом, когда он также участвовал в выборах, эта цифра выросла на 1 процентный пункт, следует из данных exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, висконсин, аризона, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Висконсин, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
В Висконсине 47% избирателей симпатизируют Харрис, показал опрос

Edison research: 47 процентов избирателей в Висконсине симпатизируют Харрис

© AP Photo / Yuki IwamuraИзбиратели голосуют на выборах президента США
Избиратели голосуют на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Избиратели голосуют на выборах президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Предварительно, 47% избирателей в колеблющемся Висконсине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу - 44%, следует из данных exit poll компании Edison research.
Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Харрис симпатизируют 47% избирателей в этом штате, что на три процентных пункта меньше, чем было у действующего президента США Джо Байдена по данным exit poll 2020 года, когда он являлся кандидатом на пост главы государства.
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В то же время экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу симпатизируют 44% избирателей - по сравнению с 2020 годом, когда он также участвовал в выборах, эта цифра выросла на 1 процентный пункт, следует из данных exit poll.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАВисконсинАризонаКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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