https://ria.ru/20241106/vebrf-1982231811.html

ВЭБ.РФ: более 660 млрд рублей инвестиций в ГЧП привлекли в ЦФО

ВЭБ.РФ: более 660 млрд рублей инвестиций в ГЧП привлекли в ЦФО - РИА Новости, 06.11.2024

ВЭБ.РФ: более 660 млрд рублей инвестиций в ГЧП привлекли в ЦФО

Объем совокупных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) Центрального федерального округа (ЦФО) превышает 660 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:00

2024-11-06T16:00

2024-11-06T16:43

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вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объем совокупных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) Центрального федерального округа (ЦФО) превышает 660 миллиардов рублей, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин. Он уточнил, что в ЦФО в настоящее время реализуют более 550 проектов государственно-частного партнерства. Доля частных инвестиций в них превышает 95%. По словам Самохина, в рамках формирования рейтинга городов по уровню ГЧП и постоянного мониторинга эксперты фиксируют высокую активность в ЦФО по нескольким ключевым направлениям. "Это строительство дорог, образовательной и спортивной инфраструктуры, в том числе школ и кампусов вузов, а также модернизация ЖКХ — прежде всего теплоснабжения и водоснабжения. Влияние эффектов от реализации проектов на качество жизни людей в городах ЦФО мы видим и по первым, достаточно позитивным массивам данных в рамках обновления Индекса ВЭБ.РФ", — приводит пресс-служба госкорпорации слова Самохина. Он добавил, что жилищно-коммунальная инфраструктура — лидер по числу реализованных ГЧП-проектов в ЦФО. Здесь реализуют более 200 проектов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения — инвестиции в них составили 115 миллиардов рублей. По объему вложений лидирует сфера автодорог и искусственных сооружений — на 16 проектов в округе привлечено 312 миллиардов рублей. Национальный центр ГЧП (входит в Группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами России, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует крупные деловые мероприятия, посвященные развитию инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещенная на платформе Города.РФ. Система охватывает крупные города России, за исключением двух столиц. Пользователями базы оценки качества жизни являются власть, бизнес и горожане.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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