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Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома - РИА Новости, 06.11.2024
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08:59 06.11.2024 (обновлено: 11:11 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vashington-1982111615.html
Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома
Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома - РИА Новости, 06.11.2024
Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома
В преддверии подведения итогов выборов президента США около десятка сторонников Дональда Трампа собрались в парке у Белого дома в Вашингтоне, передает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:59
2024-11-06T11:11
в мире
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дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. В преддверии подведения итогов выборов президента США около десятка сторонников Дональда Трампа собрались в парке у Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Активисты охотно раздают интервью дежурящим на месте журналистам. Несмотря на то, что подсчет голосов в самом разгаре, обстановка у резиденции президента США, где еще несколько часов прошел небольшой митинг сторонников Палестины, остается спокойной. "Я поддерживаю Трампа, потому что считаю себя консерватором. Я думаю, что его экономическая программа лучше, чем предлагаемая альтернатива, как и миграционная политика. Я верю, что он смог вернуть Америке тот консервативный дух, какой у Рейгана", - заявил журналистам студент Стэн Бискубски. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
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Обстановка у Белого дома во время подсчета голосов
Несмотря на то, что подсчет голосов в самом разгаре, а большинство штатов уже распределены по кандидатам, у Белого дома по-прежнему спокойно, передают корреспонденты РИА Новости.
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в мире, сша, палестина, америка, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Палестина, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома

Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. В преддверии подведения итогов выборов президента США около десятка сторонников Дональда Трампа собрались в парке у Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты охотно раздают интервью дежурящим на месте журналистам. Несмотря на то, что подсчет голосов в самом разгаре, обстановка у резиденции президента США, где еще несколько часов прошел небольшой митинг сторонников Палестины, остается спокойной.
© РИА НовостиОбстановка у Белого Дома на фоне подсчета голосов на выборах президента США
Обстановка у Белого Дома на фоне подсчета голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости
Обстановка у Белого Дома на фоне подсчета голосов на выборах президента США
"Я поддерживаю Трампа, потому что считаю себя консерватором. Я думаю, что его экономическая программа лучше, чем предлагаемая альтернатива, как и миграционная политика. Я верю, что он смог вернуть Америке тот консервативный дух, какой у Рейгана", - заявил журналистам студент Стэн Бискубски.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
© РИА НовостиКорреспондент РИА Новости о победе Трампа
Корреспондент РИА Новости о победе Трампа - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости
Корреспондент РИА Новости о победе Трампа
 
В миреСШАПалестинаАмерикаДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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