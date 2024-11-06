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Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома

Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома - РИА Новости, 06.11.2024

Около десятка сторонников Трампа собрались у Белого дома

В преддверии подведения итогов выборов президента США около десятка сторонников Дональда Трампа собрались в парке у Белого дома в Вашингтоне, передает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:59

2024-11-06T08:59

2024-11-06T11:11

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. В преддверии подведения итогов выборов президента США около десятка сторонников Дональда Трампа собрались в парке у Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Активисты охотно раздают интервью дежурящим на месте журналистам. Несмотря на то, что подсчет голосов в самом разгаре, обстановка у резиденции президента США, где еще несколько часов прошел небольшой митинг сторонников Палестины, остается спокойной. "Я поддерживаю Трампа, потому что считаю себя консерватором. Я думаю, что его экономическая программа лучше, чем предлагаемая альтернатива, как и миграционная политика. Я верю, что он смог вернуть Америке тот консервативный дух, какой у Рейгана", - заявил журналистам студент Стэн Бискубски. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.

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Обстановка у Белого дома во время подсчета голосов Несмотря на то, что подсчет голосов в самом разгаре, а большинство штатов уже распределены по кандидатам, у Белого дома по-прежнему спокойно, передают корреспонденты РИА Новости. 2024-11-06T08:59 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, палестина, америка, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024