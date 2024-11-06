https://ria.ru/20241106/vashington-1982084226.html

В Вашингтоне и некоторых штатах закрылись избирательные участки

В Вашингтоне и некоторых штатах закрылись избирательные участки - РИА Новости, 06.11.2024

В Вашингтоне и некоторых штатах закрылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах президента США закрылись в столичном округе Колумбия и нескольких штатах, включая ключевую Пенсильванию, передает корреспондент РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:51

2024-11-06T04:51

2024-11-06T04:51

в мире

пенсильвания

вашингтон (штат)

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента США закрылись в столичном округе Колумбия и нескольких штатах, включая ключевую Пенсильванию, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок в центре Вашингтона закрылся в 20 часов местного времени (3 мск среды). В числе пришедших в последний момент избирателей оказались несколько семейных пар. Ровно в 20.00 председатель участка проводил до выхода последнего проголосовавшего, которым оказался пожилой мужчина с клюкой, и закрыл двери в здание. Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения ни одной из партий. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Пенсильвания обеспечит лидера 19 голосами выборщиков - больше, чем в любом другом колеблющемся штате. В 2016 году Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.

https://ria.ru/20241105/ssha-1982033876.html

пенсильвания

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Закрывающийся избирательный участок в США В американской столице и нескольких штатах, включая ключевую Пенсильванию, закрылись избирательные участки. Последние избиратели (не без труда) идут следить за результатами выборов. 2024-11-06T04:51 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, вашингтон (штат), выборы президента сша — 2024