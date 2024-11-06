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"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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18:29 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982288278.html
"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа
"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа
Украинские чиновники пытаются "делать хорошую мину при плохой игре" и строят из себя сторонников Дональда Трампа, но за этим скрывается сильная тревога по... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:29
2024-11-06T18:29
в мире
сша
украина
донбасс
дональд трамп
владимир зеленский
давид арахамия
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Украинские чиновники пытаются "делать хорошую мину при плохой игре" и строят из себя сторонников Дональда Трампа, но за этим скрывается сильная тревога по поводу продолжения военной поддержки от США, пишет газета Financial Times.Владимир Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей победой на выборах" еще до подведения итогов голосования. Лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил о намечающейся "новой динамике". Однако среди военных царят совершенно другие настроения."Для нас поддержка (США – прим.ред.) — вопрос жизни и смерти", – приводит издание анонимное высказывание советника по вопросам обороны Украины."Многие военные боятся, что помощь США прекратится и мы потеряем Донбасс, как минимум, – заявил один из представителей украинского оборонного ведомства, – нам нужно убедить Трампа быть с нами"."Мир снова повернулся не в ту сторону", – констатировал украинский политический аналитик Сергей Фурса.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.
https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html
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в мире, сша, украина, донбасс, дональд трамп, владимир зеленский, давид арахамия, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Донбасс, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Выборы президента США — 2024
"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа

FT: ВСУ боятся окончательно потерять Донбасс после победы Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Украинские чиновники пытаются "делать хорошую мину при плохой игре" и строят из себя сторонников Дональда Трампа, но за этим скрывается сильная тревога по поводу продолжения военной поддержки от США, пишет газета Financial Times.
Владимир Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей победой на выборах" еще до подведения итогов голосования. Лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил о намечающейся "новой динамике". Однако среди военных царят совершенно другие настроения.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В США узнали о "черном списке" Трампа
Вчера, 17:04
"Для нас поддержка (США – прим.ред.) — вопрос жизни и смерти", – приводит издание анонимное высказывание советника по вопросам обороны Украины.
"Многие военные боятся, что помощь США прекратится и мы потеряем Донбасс, как минимум, – заявил один из представителей украинского оборонного ведомства, – нам нужно убедить Трампа быть с нами".
"Мир снова повернулся не в ту сторону", – констатировал украинский политический аналитик Сергей Фурса.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"
Вчера, 15:27
 
В миреСШАУкраинаДонбассДональд ТрампВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВыборы президента США — 2024
 
 
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