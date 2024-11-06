https://ria.ru/20241106/ukraina-1982288278.html

"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа

"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа

Украинские чиновники пытаются "делать хорошую мину при плохой игре" и строят из себя сторонников Дональда Трампа, но за этим скрывается сильная тревога по... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:29

2024-11-06T18:29

2024-11-06T18:29

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сша

украина

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дональд трамп

владимир зеленский

давид арахамия

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Украинские чиновники пытаются "делать хорошую мину при плохой игре" и строят из себя сторонников Дональда Трампа, но за этим скрывается сильная тревога по поводу продолжения военной поддержки от США, пишет газета Financial Times.Владимир Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей победой на выборах" еще до подведения итогов голосования. Лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил о намечающейся "новой динамике". Однако среди военных царят совершенно другие настроения."Для нас поддержка (США – прим.ред.) — вопрос жизни и смерти", – приводит издание анонимное высказывание советника по вопросам обороны Украины."Многие военные боятся, что помощь США прекратится и мы потеряем Донбасс, как минимум, – заявил один из представителей украинского оборонного ведомства, – нам нужно убедить Трампа быть с нами"."Мир снова повернулся не в ту сторону", – констатировал украинский политический аналитик Сергей Фурса.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.

https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

сша

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донбасс

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в мире, сша, украина, донбасс, дональд трамп, владимир зеленский, давид арахамия, выборы президента сша — 2024