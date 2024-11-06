"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа
FT: ВСУ боятся окончательно потерять Донбасс после победы Трампа
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Украинские чиновники пытаются "делать хорошую мину при плохой игре" и строят из себя сторонников Дональда Трампа, но за этим скрывается сильная тревога по поводу продолжения военной поддержки от США, пишет газета Financial Times.
Владимир Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей победой на выборах" еще до подведения итогов голосования. Лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил о намечающейся "новой динамике". Однако среди военных царят совершенно другие настроения.
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"Для нас поддержка (США – прим.ред.) — вопрос жизни и смерти", – приводит издание анонимное высказывание советника по вопросам обороны Украины.
"Многие военные боятся, что помощь США прекратится и мы потеряем Донбасс, как минимум, – заявил один из представителей украинского оборонного ведомства, – нам нужно убедить Трампа быть с нами".
"Мир снова повернулся не в ту сторону", – констатировал украинский политический аналитик Сергей Фурса.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.