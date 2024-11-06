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На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах - РИА Новости, 06.11.2024
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17:45 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982272074.html
На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах
На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах - РИА Новости, 06.11.2024
На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании в Закарпатье главы районного военкомата и заместителя командира бригады теробороны, которые... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:45
2024-11-06T17:45
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании в Закарпатье главы районного военкомата и заместителя командира бригады теробороны, которые зарабатывали на уклонистах. "СБУ и нацполиция разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и заместителя комбрига теробороны, которые зарабатывали на уклонистах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, задержанные выдавали призывникам фиктивные справки медкомиссии о наличии тяжелых заболеваний. Стоимость таких "услуг" составляла от четырех тысяч долларов. Подозреваемым вменяется нарушение статей "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", "Злоупотребление влиянием". Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины
На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах

В Закарпатье задержали главу военкомата и замкомбрига теробороны

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании в Закарпатье главы районного военкомата и заместителя командира бригады теробороны, которые зарабатывали на уклонистах.
"СБУ и нацполиция разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и заместителя комбрига теробороны, которые зарабатывали на уклонистах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По данным СБУ, задержанные выдавали призывникам фиктивные справки медкомиссии о наличии тяжелых заболеваний. Стоимость таких "услуг" составляла от четырех тысяч долларов.
Подозреваемым вменяется нарушение статей "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", "Злоупотребление влиянием". Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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