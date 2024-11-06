https://ria.ru/20241106/ukraina-1982272074.html

На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах

На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах - РИА Новости, 06.11.2024

На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании в Закарпатье главы районного военкомата и заместителя командира бригады теробороны, которые... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:45

2024-11-06T17:45

2024-11-06T17:45

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании в Закарпатье главы районного военкомата и заместителя командира бригады теробороны, которые зарабатывали на уклонистах. "СБУ и нацполиция разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и заместителя комбрига теробороны, которые зарабатывали на уклонистах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, задержанные выдавали призывникам фиктивные справки медкомиссии о наличии тяжелых заболеваний. Стоимость таких "услуг" составляла от четырех тысяч долларов. Подозреваемым вменяется нарушение статей "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", "Злоупотребление влиянием". Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

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в мире, украина, служба безопасности украины