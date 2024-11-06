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Букмекеры оценили вероятность завершения конфликта на Украине за 90 дней - РИА Новости, 06.11.2024
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17:40 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982269974.html
Букмекеры оценили вероятность завершения конфликта на Украине за 90 дней
Букмекеры оценили вероятность завершения конфликта на Украине за 90 дней - РИА Новости, 06.11.2024
Букмекеры оценили вероятность завершения конфликта на Украине за 90 дней
Букмекерское агентство Polymarket подняло до 45% свою оценку вероятности того, что объявивший о своей победе на выборах в США Дональд Трамп в случае нового... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:40
2024-11-06T17:40
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Букмекерское агентство Polymarket подняло до 45% свою оценку вероятности того, что объявивший о своей победе на выборах в США Дональд Трамп в случае нового президентского срока сможет завершить конфликт на Украине за 90 дней. По данным агентства, значительный рост такой вероятности произошел 6 ноября на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов. Максимальное значение в 56% вероятности того, что Трамп окончит конфликт, наблюдалось несколько часов назад, однако затем постепенно снизилось до 45%. Тем не менее, подобная оценка куда выше аналогичных показателей за конец октября-начало ноября, когда эта вероятность удерживалась в среднем на уровне 30%. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240823/tramp-1968144017.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, NBC, Выборы президента США — 2024
Букмекеры оценили вероятность завершения конфликта на Украине за 90 дней

Polymarket: Трамп может завершить конфликт на Украине за 90 дней

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Букмекерское агентство Polymarket подняло до 45% свою оценку вероятности того, что объявивший о своей победе на выборах в США Дональд Трамп в случае нового президентского срока сможет завершить конфликт на Украине за 90 дней.
По данным агентства, значительный рост такой вероятности произошел 6 ноября на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов. Максимальное значение в 56% вероятности того, что Трамп окончит конфликт, наблюдалось несколько часов назад, однако затем постепенно снизилось до 45%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ: Трамп заставит Украину пойти на территориальные уступки
23 августа, 19:11
Тем не менее, подобная оценка куда выше аналогичных показателей за конец октября-начало ноября, когда эта вероятность удерживалась в среднем на уровне 30%.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Трамп вернул эти штаты". Чем удивили выборы в США
Вчера, 12:12
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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