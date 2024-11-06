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В ЕС считают, что Украина в большой беде после победы Трампа, пишет FT - РИА Новости, 06.11.2024
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13:38 06.11.2024 (обновлено: 15:07 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982191136.html
В ЕС считают, что Украина в большой беде после победы Трампа, пишет FT
В ЕС считают, что Украина в большой беде после победы Трампа, пишет FT - РИА Новости, 06.11.2024
В ЕС считают, что Украина в большой беде после победы Трампа, пишет FT
В ЕС шокированы победой в ключевых штатах США Дональда Трампа, некоторые считают, что Украина попала в беду из-за результатов выборов в Америке, пишет газета... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:38
2024-11-06T15:07
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ЕС шокированы победой в ключевых штатах США Дональда Трампа, некоторые считают, что Украина попала в беду из-за результатов выборов в Америке, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. &quot;Как заявили в среду европейские дипломаты, они шокированы масштабами победы Трампа в ключевых штатах, и отметили, что, одержав победу и в народном голосовании, и в голосовании коллегии выборщиков, он, вероятно, еще больше обретет смелость в своей программе America first (&quot;Америка прежде всего&quot;. — Прим. ред.)&quot;, — указано в материале.Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил изданию, что он "напуган". Другой собеседник газеты выразил мнение, что победа Трампа негативно скажется на отношениях ЕС и США в сфере торговли. "А Украина в большой беде", — добавил он. Дональд Трамп, по данным ведущих новостных ресурсов США, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах и станет следующим главой государства. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета The Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
В ЕС считают, что Украина в большой беде после победы Трампа, пишет FT

FT: дипломаты в ЕС шокированы победой Трампа, считают, что Киев в большой беде

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ЕС шокированы победой в ключевых штатах США Дональда Трампа, некоторые считают, что Украина попала в беду из-за результатов выборов в Америке, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
«

"Как заявили в среду европейские дипломаты, они шокированы масштабами победы Трампа в ключевых штатах, и отметили, что, одержав победу и в народном голосовании, и в голосовании коллегии выборщиков, он, вероятно, еще больше обретет смелость в своей программе America first ("Америка прежде всего". — Прим. ред.)", — указано в материале.

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Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил изданию, что он "напуган".
Другой собеседник газеты выразил мнение, что победа Трампа негативно скажется на отношениях ЕС и США в сфере торговли.
«
"А Украина в большой беде", — добавил он.
Дональд Трамп, по данным ведущих новостных ресурсов США, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах и станет следующим главой государства. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета The Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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В миреСШАУкраинаДональд ТрампЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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