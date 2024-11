В ЕС считают, что Украина в большой беде после победы Трампа, пишет FT

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982191136.html

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ЕС шокированы победой в ключевых штатах США Дональда Трампа, некоторые считают, что Украина попала в беду из-за результатов выборов в Америке, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. "Как заявили в среду европейские дипломаты, они шокированы масштабами победы Трампа в ключевых штатах, и отметили, что, одержав победу и в народном голосовании, и в голосовании коллегии выборщиков, он, вероятно, еще больше обретет смелость в своей программе America first ("Америка прежде всего". — Прим. ред.)", — указано в материале.Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил изданию, что он "напуган". Другой собеседник газеты выразил мнение, что победа Трампа негативно скажется на отношениях ЕС и США в сфере торговли. "А Украина в большой беде", — добавил он. Дональд Трамп, по данным ведущих новостных ресурсов США, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах и станет следующим главой государства. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета The Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

