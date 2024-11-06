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США в ближайшее время не смогут принять решений по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024
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12:30 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982173325.html
США в ближайшее время не смогут принять решений по Украине, считает эксперт
США в ближайшее время не смогут принять решений по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024
США в ближайшее время не смогут принять решений по Украине, считает эксперт
Начать какие-то новые проекты или найти решения по Украине в ближайшие месяцы Вашингтону не удастся, ситуация в самих США слишком серьезна, чтобы отвлекаться на РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:30
2024-11-06T12:30
в мире
сша
украина
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Начать какие-то новые проекты или найти решения по Украине в ближайшие месяцы Вашингтону не удастся, ситуация в самих США слишком серьезна, чтобы отвлекаться на внешние вопросы, поэтому вопрос Украины, вероятно, будет заморожен, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Чунан Ли Хе Чжон. "Эффект от прихода новой администрации будет ощущаться сразу, но в ближайшие два-три месяца два правительства будут пересекаться, так что не удастся начать какие-то новые проекты (по Украине - ред). Позиции обеих сторон слишком остро расходятся, поэтому реализация новых проектов или политики будет затруднена", - заявил эксперт. Так, по его словам, новое правительство США не имеет возможностей для "серьезных решений", президент Джо Байден до своего ухода не сможет принять какие-либо "важные меры", требующие законодательного одобрения. "В итоге ситуация, вероятно, будет просто заморожена. У США нет ресурсов, чтобы инициировать какие-то переговоры или открывать диалоговые окна. Внутренняя ситуация в стране слишком напряженная, общество фактически разделено, а политическая ситуация слишком серьезна, чтобы отвлекаться на внешние вопросы", - пояснил профессор. По его словам, даже после инаугурации нового президента ситуация не сильно изменится, потому что сейчас в США "нет возможности вести спокойные международные переговоры". Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, сша, украина, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
В мире, США, Украина, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
США в ближайшее время не смогут принять решений по Украине, считает эксперт

Южнокорейский эксперт: США не смогут найти решения по Украине в ближайшие месяцы

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Начать какие-то новые проекты или найти решения по Украине в ближайшие месяцы Вашингтону не удастся, ситуация в самих США слишком серьезна, чтобы отвлекаться на внешние вопросы, поэтому вопрос Украины, вероятно, будет заморожен, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Чунан Ли Хе Чжон.
"Эффект от прихода новой администрации будет ощущаться сразу, но в ближайшие два-три месяца два правительства будут пересекаться, так что не удастся начать какие-то новые проекты (по Украине - ред). Позиции обеих сторон слишком остро расходятся, поэтому реализация новых проектов или политики будет затруднена", - заявил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
Так, по его словам, новое правительство США не имеет возможностей для "серьезных решений", президент Джо Байден до своего ухода не сможет принять какие-либо "важные меры", требующие законодательного одобрения.
"В итоге ситуация, вероятно, будет просто заморожена. У США нет ресурсов, чтобы инициировать какие-то переговоры или открывать диалоговые окна. Внутренняя ситуация в стране слишком напряженная, общество фактически разделено, а политическая ситуация слишком серьезна, чтобы отвлекаться на внешние вопросы", - пояснил профессор.
По его словам, даже после инаугурации нового президента ситуация не сильно изменится, потому что сейчас в США "нет возможности вести спокойные международные переговоры".
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Америке победила реальность
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаВыборы президента США — 2024Дональд Трамп
 
 
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