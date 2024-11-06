https://ria.ru/20241106/ukraina-1982065903.html

Заключенным на Украине создают невыносимые условия, рассказал пленный

Заключенным на Украине создают невыносимые условия, рассказал пленный - РИА Новости, 06.11.2024

Заключенным на Украине создают невыносимые условия, рассказал пленный

Заключенным на Украине создают "невыносимые условия", чтобы отправить их на фронт, рассказал РИА Новости мобилизованный в ВСУ заключенный, бывший офицер... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:42

2024-11-06T01:42

2024-11-06T01:42

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Заключенным на Украине создают "невыносимые условия", чтобы отправить их на фронт, рассказал РИА Новости мобилизованный в ВСУ заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. "Пришли представители администрации колонии и сказали: "Ребята, сейчас у вас есть шанс, сначала добровольно, потом принудительно". Объяснять два раза нам не надо... (Администрация сказала - ред.) "К нам приедут военнослужащие, на вас посмотрят"... Я тоже под это согласился", - рассказал военнопленный. На вопрос о том, что значит "сейчас добровольно, а потом принудительно", Роберт пояснил, что в колонии "зажимается режим". "Тогда уже начал зажиматься режим, делаются максимально невыносимые условия... Нам так сказали: "Условно-досрочного никому не будет, никаких льгот не будет, только на ремень, то есть только через армию… Либо вы здесь сдохните, либо выходите по УДО с целью мобилизации", - объяснил военнопленный. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20241105/vsu-1982042814.html

https://ria.ru/20240823/eks-deputat-1968095078.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины