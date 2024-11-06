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Заключенным на Украине создают невыносимые условия, рассказал пленный - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:42 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982065903.html
Заключенным на Украине создают невыносимые условия, рассказал пленный
Заключенным на Украине создают невыносимые условия, рассказал пленный - РИА Новости, 06.11.2024
Заключенным на Украине создают невыносимые условия, рассказал пленный
Заключенным на Украине создают "невыносимые условия", чтобы отправить их на фронт, рассказал РИА Новости мобилизованный в ВСУ заключенный, бывший офицер... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:42
2024-11-06T01:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Заключенным на Украине создают "невыносимые условия", чтобы отправить их на фронт, рассказал РИА Новости мобилизованный в ВСУ заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. "Пришли представители администрации колонии и сказали: "Ребята, сейчас у вас есть шанс, сначала добровольно, потом принудительно". Объяснять два раза нам не надо... (Администрация сказала - ред.) "К нам приедут военнослужащие, на вас посмотрят"... Я тоже под это согласился", - рассказал военнопленный. На вопрос о том, что значит "сейчас добровольно, а потом принудительно", Роберт пояснил, что в колонии "зажимается режим". "Тогда уже начал зажиматься режим, делаются максимально невыносимые условия... Нам так сказали: "Условно-досрочного никому не будет, никаких льгот не будет, только на ремень, то есть только через армию… Либо вы здесь сдохните, либо выходите по УДО с целью мобилизации", - объяснил военнопленный. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20241105/vsu-1982042814.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Заключенным на Украине создают невыносимые условия, рассказал пленный

Пленный: на Украине заключенным создают тяжелые условия для отправки на фронт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Заключенным на Украине создают "невыносимые условия", чтобы отправить их на фронт, рассказал РИА Новости мобилизованный в ВСУ заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.
"Пришли представители администрации колонии и сказали: "Ребята, сейчас у вас есть шанс, сначала добровольно, потом принудительно". Объяснять два раза нам не надо... (Администрация сказала - ред.) "К нам приедут военнослужащие, на вас посмотрят"... Я тоже под это согласился", - рассказал военнопленный.
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5 ноября, 22:28
На вопрос о том, что значит "сейчас добровольно, а потом принудительно", Роберт пояснил, что в колонии "зажимается режим".
«
"Тогда уже начал зажиматься режим, делаются максимально невыносимые условия... Нам так сказали: "Условно-досрочного никому не будет, никаких льгот не будет, только на ремень, то есть только через армию… Либо вы здесь сдохните, либо выходите по УДО с целью мобилизации", - объяснил военнопленный.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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