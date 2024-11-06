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Украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 06.11.2024 (обновлено: 22:09 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ugrozy-1982317406.html
Украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья
Украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья - РИА Новости, 06.11.2024
Украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья
Украинский военнопленный Владимир Николенко, сложивший оружие в Курской области, сообщил РИА Новости, что украинские военкомы (ТЦК) мобилизовали его в армию под РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:05
2024-11-06T22:09
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
украина
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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Николенко, сложивший оружие в Курской области, сообщил РИА Новости, что украинские военкомы (ТЦК) мобилизовали его в армию под угрозами лишения его матери жизненно необходимой медицинской помощи и жилья. "Военкомат меня мобилизовал. Я им об этом говорил… я по здоровью не вытяну. Уже начали, грубо говоря, чуть ли не угрожать: "Если вы там будете отказываться - и семья, и все пострадают" Пришлось сюда ехать, так мать больная... Мне говорили, что если ты отказываешься, то ты же понимаешь - ею ни заниматься, ни лечить ее никто не будет. А у нее кардиостимулятор… Помощи не будет, с квартирой будут проблемы - ни оплатить. Ну загоняют в рамки людей. Просто не дают выбора", - рассказал РИА Новости пленный. Военнопленный Владимир Николенко - стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области. Он сообщил, что киевское командование открыто в радиоэфире угрожало открывать огонь по своим в случае их отступления с позиций. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241106/svo-1982076547.html
https://ria.ru/20241105/vsu-1982042814.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья

Украинский военнопленный заявил, что его мобилизовали в армию под угрозами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Николенко, сложивший оружие в Курской области, сообщил РИА Новости, что украинские военкомы (ТЦК) мобилизовали его в армию под угрозами лишения его матери жизненно необходимой медицинской помощи и жилья.
"Военкомат меня мобилизовал. Я им об этом говорил… я по здоровью не вытяну. Уже начали, грубо говоря, чуть ли не угрожать: "Если вы там будете отказываться - и семья, и все пострадают" Пришлось сюда ехать, так мать больная... Мне говорили, что если ты отказываешься, то ты же понимаешь - ею ни заниматься, ни лечить ее никто не будет. А у нее кардиостимулятор… Помощи не будет, с квартирой будут проблемы - ни оплатить. Ну загоняют в рамки людей. Просто не дают выбора", - рассказал РИА Новости пленный.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим
Вчера, 03:27
Военнопленный Владимир Николенко - стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области. Он сообщил, что киевское командование открыто в радиоэфире угрожало открывать огонь по своим в случае их отступления с позиций.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Бывший офицер украинской полиции: многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал пленный
5 ноября, 22:28
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Встреча родственников с пленными военными ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ
4 ноября, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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