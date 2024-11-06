https://ria.ru/20241106/ugrozy-1982317406.html

Украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья

Украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья - РИА Новости, 06.11.2024

Украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья

Украинский военнопленный Владимир Николенко, сложивший оружие в Курской области, сообщил РИА Новости, что украинские военкомы (ТЦК) мобилизовали его в армию под РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:05

2024-11-06T22:05

2024-11-06T22:09

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

украина

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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Николенко, сложивший оружие в Курской области, сообщил РИА Новости, что украинские военкомы (ТЦК) мобилизовали его в армию под угрозами лишения его матери жизненно необходимой медицинской помощи и жилья. "Военкомат меня мобилизовал. Я им об этом говорил… я по здоровью не вытяну. Уже начали, грубо говоря, чуть ли не угрожать: "Если вы там будете отказываться - и семья, и все пострадают" Пришлось сюда ехать, так мать больная... Мне говорили, что если ты отказываешься, то ты же понимаешь - ею ни заниматься, ни лечить ее никто не будет. А у нее кардиостимулятор… Помощи не будет, с квартирой будут проблемы - ни оплатить. Ну загоняют в рамки людей. Просто не дают выбора", - рассказал РИА Новости пленный. Военнопленный Владимир Николенко - стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области. Он сообщил, что киевское командование открыто в радиоэфире угрожало открывать огонь по своим в случае их отступления с позиций. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241106/svo-1982076547.html

https://ria.ru/20241105/vsu-1982042814.html

https://ria.ru/20241104/dnr-1981768452.html

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брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина