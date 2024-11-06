https://ria.ru/20241106/ugroza-1982081426.html

"Кошмарный сценарий": на Западе сообщили об угрозе катастрофы в США

"Кошмарный сценарий": на Западе сообщили об угрозе катастрофы в США - РИА Новости, 06.11.2024

"Кошмарный сценарий": на Западе сообщили об угрозе катастрофы в США

Затягивание оглашения победителя на президентских выборах в США может привести к массовым беспорядкам в США с учетом того, что, независимо от исхода, результат... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:17

2024-11-06T04:17

2024-11-06T04:17

в мире

сша

аризона

висконсин

камала харрис

дональд трамп

капитолий

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Затягивание оглашения победителя на президентских выборах в США может привести к массовым беспорядкам в США с учетом того, что, независимо от исхода, результат будет спорным с пересчетом голосов в ключевых штатах, пишет политический редактор Питер Ван Онселен в статье для Daily Mail."Если учесть, насколько изменчива сейчас политика США, что оба кандидата в президенты говорят друг о друге, а также в контексте утверждений о том, что выборы 2020 года были украдены, что привело к беспорядкам в Капитолии, затянувшийся процесс определения следующего президента создаст огромную напряженность. И именно здесь может развернуться потенциальный кошмарный сценарий", — предупреждает автор.Как указывается в материале, нового президента должно объявлять на совместном заседании Конгресса конституционно назначенное должностное лицо — президент Сената — которым сейчас является вице-президент США Камала Харрис."Представьте себе сценарий, в котором, после всех потенциальных пересчетов голосов, судебных разбирательств и заявлений о фальсификации выборов, Харрис затем подписывает свою собственную победу. Трамп сошел бы с ума", — говорится в материале.При этом, отмечает автор, если победит Трамп, то Харрис окажется в унизительной ситуации, подписавшись под победой Трампа, особенно "после всех неприятных вещей, которые он говорил в ее адрес"."Именно первый сценарий (Победа Харрис. — Прим. ред.) может вызвать нестабильность", — резюмировал он.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, капитолий, выборы президента сша — 2024