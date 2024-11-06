https://ria.ru/20241106/troyka-1982229748.html

В музеях Подмосковья стартовала акция с картами "Тройка" с новым дизайном

В музеях Подмосковья стартовала акция с картами "Тройка" с новым дизайном - РИА Новости, 06.11.2024

В музеях Подмосковья стартовала акция с картами "Тройка" с новым дизайном

В музеях Подмосковья стартует акция по распространению карт "Тройка" с обновленным дизайном. Как рассказали в министерстве культуры и туризма Московской... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:55

2024-11-06T15:55

2024-11-06T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В музеях Подмосковья стартует акция по распространению карт "Тройка" с обновленным дизайном. Как рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области, проект "Путешествуй с „Тройкой“ по Подмосковью" был подготовлен совместно со "СберТройка", сообщил 360.ru.Жители и гости региона смогут познакомиться с выставками произведений русского и европейского искусства, а также посетить исторические и краеведческие экспозиции. В дизайне новой карты использованы изображения известных достопримечательностей, в том числе государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" в Истре, парка Малевича в Одинцовском городском округе, Серпуховского историко-художественного музея и других объектов.Для получения карты необходимо принять участие в квесте, который стартует 8 ноября. Пункты выдачи карт "Тройка" будут работать в музеях региона, отметили в министерстве.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)