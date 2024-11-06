https://ria.ru/20241106/trevoga-1982324639.html
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.11.2024
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:48
2024-11-06T23:48
2024-11-06T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
киевская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, в Киевской области тревога прозвучала в 23.39 мск. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал в 22.16 в Сумской области, в 22.27 в Черниговской области и в 23.17 в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу