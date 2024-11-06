https://ria.ru/20241106/trevoga-1982324639.html

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.11.2024

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:48

2024-11-06T23:48

2024-11-06T23:48

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, в Киевской области тревога прозвучала в 23.39 мск. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал в 22.16 в Сумской области, в 22.27 в Черниговской области и в 23.17 в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, полтавская область, украина, киевская область, вооруженные силы рф