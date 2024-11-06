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NBC: Минюст США рассматривает возможность прекращения дел против Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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22:00 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982316962.html
NBC: Минюст США рассматривает возможность прекращения дел против Трампа
NBC: Минюст США рассматривает возможность прекращения дел против Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
NBC: Минюст США рассматривает возможность прекращения дел против Трампа
Минюст США рассматривает возможность прекращения федеральных уголовных дел против кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на фоне... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:00
2024-11-06T22:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Минюст США рассматривает возможность прекращения федеральных уголовных дел против кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на фоне прогнозируемой ему победе в выборах главы государства, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. "Чиновники министерства юстиции рассматривают возможность закрытия двух федеральных уголовных дел против избранного президента Дональда Трампа до его вступления в должность, чтобы соответствовать давней политике министерства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности", - сообщил телеканал, ссылаясь на два осведомленных источника. Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982313973.html
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982288278.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
NBC: Минюст США рассматривает возможность прекращения дел против Трампа

NBC: Минюст США рассматривает возможность закрытия уголовных дел против Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Минюст США рассматривает возможность прекращения федеральных уголовных дел против кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на фоне прогнозируемой ему победе в выборах главы государства, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Чиновники министерства юстиции рассматривают возможность закрытия двух федеральных уголовных дел против избранного президента Дональда Трампа до его вступления в должность, чтобы соответствовать давней политике министерства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности", - сообщил телеканал, ссылаясь на два осведомленных источника.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Погрузилась в уныние": на Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа
Вчера, 21:29
Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Делают хорошую мину": СМИ узнали, что произошло в Киеве из-за Трампа
Вчера, 18:29
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В США узнали о "черном списке" Трампа
Вчера, 17:04
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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