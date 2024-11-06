https://ria.ru/20241106/tramp-1982294451.html

CNN: Трамп следит, кто из мировых лидеров проявил инициативу в контактах

CNN: Трамп следит, кто из мировых лидеров проявил инициативу в контактах - РИА Новости, 06.11.2024

CNN: Трамп следит, кто из мировых лидеров проявил инициативу в контактах

Республиканец Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, пристально следит за тем, кто из мировых лидеров проявляет инициативу к... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:00

2024-11-06T19:00

2024-11-06T19:00

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дональд трамп

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владимир путин

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, пристально следит за тем, кто из мировых лидеров проявляет инициативу к проведению контактов, сообщил телеканал CNN с ссылкой на источники. "Бывший президент Трамп и его союзники, по данным многочисленных источников, внимательно следят за тем, кто и когда выходит на связь... Трамп, который ценит как лояльность, так и лесть, наслаждался контактами с иностранными лидерами перед выборами и в частном порядке спрашивал, почему некоторые лидеры не пытались с ним связаться", - сообщает телеканал. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он напомнил, что речь идет о выборах в недружественной стране, которая вовлечена в конфликт вокруг Украины. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024