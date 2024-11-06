https://ria.ru/20241106/tramp-1982277896.html

Гутерреш поздравил Трампа с победой на выборах

Гутерреш поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Гутерреш поздравил Трампа с победой на выборах

Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил готовность конструктивно работать с... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:00

2024-11-06T18:00

2024-11-06T18:00

в мире

сша

дональд трамп

антониу гутерреш

оон

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg

ООН, 6 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил готовность конструктивно работать с новой администрацией, следует из заявления. "Я поздравляю избранного президента Дональда Дж. Трампа и подтверждаю свою веру в то, что сотрудничество между Соединенными Штатами и ООН является важнейшей опорой международных отношений... ООН готова конструктивно работать с новой администрацией для решения разительных проблем, с которыми сталкивается наш мир", - говорится в заявлении, распространенном офисом генсека. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, выборы президента сша — 2024