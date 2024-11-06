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Гутерреш поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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18:00 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982277896.html
Гутерреш поздравил Трампа с победой на выборах
Гутерреш поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Гутерреш поздравил Трампа с победой на выборах
Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил готовность конструктивно работать с... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:00
2024-11-06T18:00
в мире
сша
дональд трамп
антониу гутерреш
оон
выборы президента сша — 2024
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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил готовность конструктивно работать с новой администрацией, следует из заявления. "Я поздравляю избранного президента Дональда Дж. Трампа и подтверждаю свою веру в то, что сотрудничество между Соединенными Штатами и ООН является важнейшей опорой международных отношений... ООН готова конструктивно работать с новой администрацией для решения разительных проблем, с которыми сталкивается наш мир", - говорится в заявлении, распространенном офисом генсека. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, Выборы президента США — 2024
Гутерреш поздравил Трампа с победой на выборах

Гутерреш: ООН готова конструктивно работать с администрацией Трампа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил готовность конструктивно работать с новой администрацией, следует из заявления.
"Я поздравляю избранного президента Дональда Дж. Трампа и подтверждаю свою веру в то, что сотрудничество между Соединенными Штатами и ООН является важнейшей опорой международных отношений... ООН готова конструктивно работать с новой администрацией для решения разительных проблем, с которыми сталкивается наш мир", - говорится в заявлении, распространенном офисом генсека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
В миреСШАДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНВыборы президента США — 2024
 
 
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